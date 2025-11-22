Na koncertu Tompsona u Osijeku ponovo ustaški poklič “za dom spremni”

NIN pre 19 minuta  |  Tanjug
Na koncertu Tompsona u Osijeku ponovo ustaški poklič “za dom spremni”

Hrvatski pevač Marko Perković Tompson, poznat po veličanju ustaštva, ponovo je sinoć na koncertu u Osijeku sa publikom razmenio ustaški pozdrav "za dom spremni", preneli su danas hrvatski mediji.

Na repertoaru Marka Perkovića Tompsona ponovo se našla pesma Bojna Čavoglave koju je započeo pokličom "za dom", na šta je publika u Osijeku odgovorila "spremni", prenosi portal 24sata.hr. Zagrebačka Gradska skupština je uoči Tompsonovog koncerta u zagrebačkoj Areni zakazanog za 27. decembar, donela uredbu o zabrani korišćenja obeležja, slogana i poruka kojima se veliča, podstiče ili odobrava nacionalna, rasna ili verska mržnja, kao i fašistički i ustaški simboli
