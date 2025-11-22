To su ti kul, moderni Hrvati? Na koncertu Tompsona u Osijeku vikali kao ustaše - "za dom spremni"

Hrvatski pevač Marko Perković Tompson, poznat po veličanju ustaštva, ponovo je sinoć na koncertu u Osijeku sa publikom razmenio ustaški pozdrav "za dom spremni", preneli su danas hrvatski mediji.

Na Tompsonovom repertoaru se ponovo našla pesma Bojna Čavoglave koju je započeo pokličom "za dom", na šta je publika u Osijeku odgovorila "spremni", prenosi portal 24sata.hr. Zagrebačka Gradska skupština je uoči Tompsonovog koncerta u zagrebačkoj Areni zakazanog za 27. decembar, donela uredbu o zabrani korišćenja obeležja, slogana i poruka kojima se veliča, podstiče ili odobrava nacionalna, rasna ili verska mržnja, kao i fašistički i ustaški simboli ili pokliči