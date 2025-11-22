To su ti kul, moderni Hrvati? Na koncertu Tompsona u Osijeku vikali kao ustaše - "za dom spremni"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
To su ti kul, moderni Hrvati? Na koncertu Tompsona u Osijeku vikali kao ustaše - "za dom spremni"

Hrvatski pevač Marko Perković Tompson, poznat po veličanju ustaštva, ponovo je sinoć na koncertu u Osijeku sa publikom razmenio ustaški pozdrav "za dom spremni", preneli su danas hrvatski mediji.

Na Tompsonovom repertoaru se ponovo našla pesma Bojna Čavoglave koju je započeo pokličom "za dom", na šta je publika u Osijeku odgovorila "spremni", prenosi portal 24sata.hr. Zagrebačka Gradska skupština je uoči Tompsonovog koncerta u zagrebačkoj Areni zakazanog za 27. decembar, donela uredbu o zabrani korišćenja obeležja, slogana i poruka kojima se veliča, podstiče ili odobrava nacionalna, rasna ili verska mržnja, kao i fašistički i ustaški simboli ili pokliči
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Tompson pokazao vojnike, publika veliča zločine nad Srbima: Skandalozni snimci sa koncerta u Osijeku (Video)

Tompson pokazao vojnike, publika veliča zločine nad Srbima: Skandalozni snimci sa koncerta u Osijeku (Video)

Mondo pre 8 minuta
Na koncertu Tompsona u Osijeku ponovo ustaški poklič "za dom spremni"

Na koncertu Tompsona u Osijeku ponovo ustaški poklič "za dom spremni"

RTV pre 1 sat
Ponovo veličanje ustaštva na koncertu tompsona: Publika u Osijeku sa njim uzvikivala: "Za dom spremni"

Ponovo veličanje ustaštva na koncertu tompsona: Publika u Osijeku sa njim uzvikivala: "Za dom spremni"

Blic pre 1 sat
Tompson ne odustaje – "Bojna Čavoglave" i "za dom spremni" ponovo na koncertu

Tompson ne odustaje – "Bojna Čavoglave" i "za dom spremni" ponovo na koncertu

RTS pre 1 sat
Fašizam u punom zamahu Na koncertu Tompsona u Osijeku ponovo ustaški poklič "za dom spremni"

Fašizam u punom zamahu Na koncertu Tompsona u Osijeku ponovo ustaški poklič "za dom spremni"

Alo pre 1 sat
Fašizam u punom zamahu: U Osijeku na koncertu Tompsona ponovo ustaški pokliči "Za dom spremni" (video)

Fašizam u punom zamahu: U Osijeku na koncertu Tompsona ponovo ustaški pokliči "Za dom spremni" (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Na koncertu Tompsona u Osijeku ponovo ustaški poklič „Za dom spremni“

Na koncertu Tompsona u Osijeku ponovo ustaški poklič „Za dom spremni“

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ustašemarko perković tompson

Balkan, najnovije vesti »

"Nećemo te više dirati! Kažem im - pa i nećete! Tu ih ja ubijem" Hadžija odrobijao 23 godine zbog trostrukog ubistva, uskoro…

"Nećemo te više dirati! Kažem im - pa i nećete! Tu ih ja ubijem" Hadžija odrobijao 23 godine zbog trostrukog ubistva, uskoro izlazi na slobodu

Blic pre 8 minuta
Počela predizborna tišina u Republici Srpskoj, sutra prevremeni predsednički izbori

Počela predizborna tišina u Republici Srpskoj, sutra prevremeni predsednički izbori

Euronews pre 38 minuta
Tompson pokazao vojnike, publika veliča zločine nad Srbima: Skandalozni snimci sa koncerta u Osijeku (Video)

Tompson pokazao vojnike, publika veliča zločine nad Srbima: Skandalozni snimci sa koncerta u Osijeku (Video)

Mondo pre 8 minuta
Počela predizborna tišina u Republici Srpskoj; Građani sutra biraju novog predsednika

Počela predizborna tišina u Republici Srpskoj; Građani sutra biraju novog predsednika

B92 pre 18 minuta
Izborna tišina u Republici Srpskoj

Izborna tišina u Republici Srpskoj

RTV pre 1 sat