Tompson ne odustaje – "Bojna Čavoglave" i "za dom spremni" ponovo na koncertu

RTS pre 4 sati
Tompson ne odustaje – "Bojna Čavoglave" i "za dom spremni" ponovo na koncertu

Hrvatski pevač Marko Perković Tompson, poznat po veličanju ustaštva, ponovo je na koncertu u Osijeku sa publikom razmenio ustaški pozdrav "za dom spremni", preneli su hrvatski mediji.

Na repertoaru Marka Perkovića Tompsona ponovo je sinoć bila pesma "Bojna Čavoglave". Započeo ju je pokličom "za dom", na šta je publika u Osijeku odgovorila "spremni". Inače, uoči Tompsonovog koncerta u zagrebačkoj Areni zakazanog za 27. decembar, zagrebačka Gradska skupština je donela uredbu o zabrani korišćenja obeležja, slogana i poruka kojima se veliča, podstiče ili odobrava nacionalna, rasna ili verska mržnja, kao i fašistički i ustaški simboli ili pokliči
