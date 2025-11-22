Sve o protestu studenata FDU-a u Beogradu: Na današnji dan smo pretučeni i poniženi, ali složniji i jači protiv nepravde

Nova pre 16 minuta  |  Autor: Sanja Radovanović
Sve o protestu studenata FDU-a u Beogradu: Na današnji dan smo pretučeni i poniženi, ali složniji i jači protiv nepravde

Pre tačno godinu dana, 22. novembra, studenti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i njihovi profesori napadnuti su od strane organizovane grupe ljudi, dok su stajali nasred ulice i u tišini odavali poštu žrtvama tragedije u Novom Sadu.

Od tada, kako kažu, više ništa nije isto, posebno što su među napadačima bili članovi i odbornici vladajuće Srpske napredne stranke. Studenti su tog dana proglasili blokadu fakulteta dok se ne procesuiraju napadači, a ubrzo su im se pridružili svi fakulteti i univerziteti u drugim gradovima. Danas akademci protestom obeležavaju godišnjicu od tog napada, a u nastavku teksta pogledajte detalje tog velikog skupa kojim će podsetiti javnost i režim da ništa nije gotovo.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Godišnjica napada na studente FDU: Protesti u Beogradu, Nišu i Čačku

Godišnjica napada na studente FDU: Protesti u Beogradu, Nišu i Čačku

Radio 021 pre 10 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSrpska napredna stranka

Društvo, najnovije vesti »

INTERVJU Danica Grujičić: Ako izgubimo ovu generaciju, nas neće biti, ovo je biti ili ne biti za Srbiju

INTERVJU Danica Grujičić: Ako izgubimo ovu generaciju, nas neće biti, ovo je biti ili ne biti za Srbiju

Danas pre 16 minuta
Đački rančevi preteški: Da li bi trebalo uvesti ormariće u osnovne škole u Srbiji?

Đački rančevi preteški: Da li bi trebalo uvesti ormariće u osnovne škole u Srbiji?

Euronews pre 5 minuta
Sve o protestu studenata FDU-a u Beogradu: Na današnji dan smo pretučeni i poniženi, ali složniji i jači protiv nepravde

Sve o protestu studenata FDU-a u Beogradu: Na današnji dan smo pretučeni i poniženi, ali složniji i jači protiv nepravde

Nova pre 16 minuta
5 namirnica koje imaju više omega-3 masnih kiselina od lososa

5 namirnica koje imaju više omega-3 masnih kiselina od lososa

Danas pre 11 minuta
Danas počinje Vinska vizija Otvorenog Balkana, očekuje se 535 izlagača iz 34 države

Danas počinje Vinska vizija Otvorenog Balkana, očekuje se 535 izlagača iz 34 države

Danas pre 6 minuta