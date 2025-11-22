Sve o protestu studenata FDU-a u Beogradu: Na današnji dan smo pretučeni i poniženi, ali složniji i jači protiv nepravde

Pre tačno godinu dana, 22. novembra, studenti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i njihovi profesori napadnuti su od strane organizovane grupe ljudi, dok su stajali nasred ulice i u tišini odavali poštu žrtvama tragedije u Novom Sadu.

Od tada, kako kažu, više ništa nije isto, posebno što su među napadačima bili članovi i odbornici vladajuće Srpske napredne stranke. Studenti su tog dana proglasili blokadu fakulteta dok se ne procesuiraju napadači, a ubrzo su im se pridružili svi fakulteti i univerziteti u drugim gradovima. Danas akademci protestom obeležavaju godišnjicu od tog napada, a u nastavku teksta pogledajte detalje tog velikog skupa kojim će podsetiti javnost i režim da ništa nije gotovo.