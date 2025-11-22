Tragedija u Španiji: dva rudara poginula u nesreći

Oko 1,5 kilometara od ulaza u rudnik, između drugog i trećeg nivoa

Spasilačke službe su pronašle tela dvojice rudara koji su poginuli u nesreći koja se dogodila danas popodne u rudniku u Španiji. Dvojica rudara prijavljena su kao nestali nakon urušavanja u rudniku koji se nalazi u gradu Vega de Rengos u Asturiji, istorijskom rudarskom regionu na severu Španije, piše El Pais. Nesreću je izazvalo obrušavanje uglja oko 1,5 kilometara od ulaza u rudnik, između drugog i trećeg nivoa, potvrdila je Civilna garda. Prema podacima