Tragedija u Španiji u nesreći u rudniku poginula dva rudara

Spasilačke službe su pronašle tela dva rudara poginula u nesreći koja se dogodila danas popodne u rudniku u Španiji.

Dvojica rudara prijavljena su kao nestala nakon urušavanja u rudniku koji se nalazi u gradu Vega de Rengos u Asturiji, istorijskom rudarskom regionu na severu Španije, piše El Pais. Nesreću je izazvalo obrušavanje uglja oko 1,5 kilometara od ulaza u rudnik, između drugog i trećeg nivoa, potvrdila je Civilna garda. Prema podacima regionalne vlade Asturije, rudarska kompanija TYC Narcea Special Research vadi antracit na tom mestu. Incident se dogodio samo nekoliko