Trampova brutalna poruka za Zelenskog: Onda neka se bori "svim svojim srculencem"! (video)

Donald Tramp, američki predsednik, obratio se novinarima ispred Bele kuće, a u odgovoru na pitanje novinara "da li je ovaj mirovni plan poslednja ponuda za Kijev", on je odgovorio: "Ne!".

„Želeli bi smo mir. To je trebalo da se desi davno. Rat u Ukrajini sa Rusijom nikada nije trebalo da se desi“, rekao je Tramp novinarima napuštajući Belu kuću. „Pokušavamo da to okončamo. Na ovaj ili onaj način moramo to okončati“, rekao je on. Usledilo je pitanje šta će biti ukoliko Zelenski odbije ponuđeni mirovni plan, a Tramp je u svom stilu odgovorio: “Neka onda nastavi da se bori svim svojim srculencem!”. Nacrt mirovnog plana zahteva od Ukrajine da preda