Ministar Glamočić otvorio „Food Vision by Open Balkan“: Manifestacija sa fokusom na mlade, kvalitet hrane i regionalnu saradnju

Serbian News Media pre 2 sata
Ministar Glamočić otvorio „Food Vision by Open Balkan“: Manifestacija sa fokusom na mlade, kvalitet hrane i regionalnu saradnju…

U okviru Četvrtog međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma „Vinska vizija Otvorenog Balkana“, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić otvorio je posebnu manifestaciju „Food Vision by Open Balkan“, posvećenu regionalnoj gastronomiji i ugostiteljstvu.

Ministar Glamočić je istakao da „Food Vision“ ove godine ima jasan fokus na mlade, kvalitet hrane i regionalnu saradnju. Najavio je da će posetioci moći da prate takmičenje kuvara, uparivanje hrane i vina, master-klasove i raznovrsne druge aktivnosti. „Sve ovo govori u prilog tome koliko je naš gastro sektor postao ozbiljan, ali i koliko prostora ima za dalji rast,“ rekao je Glamočić, povezujući razvoj sektora sa podsticajima Ministarstva. On je naglasio da je
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Danas počinje Vinska vizija Otvorenog Balkana: Evo je pripremljeno za ljubitelje vina i gastronomije od 22. do 25. novembra

Danas počinje Vinska vizija Otvorenog Balkana: Evo je pripremljeno za ljubitelje vina i gastronomije od 22. do 25. novembra

Blic pre 29 minuta
Glamočić: Suština sajma "Vinska vizija Otvorenog Balkana" u regionalnoj saradnji

Glamočić: Suština sajma "Vinska vizija Otvorenog Balkana" u regionalnoj saradnji

Radio 021 pre 1 sat
"Imamo više od 500 vinarija, 18.200 hektara pod vinogradima" Vučić na otvaranju Vinske vizije Otvorenog Balkana: "Sajam je na…

"Imamo više od 500 vinarija, 18.200 hektara pod vinogradima" Vučić na otvaranju Vinske vizije Otvorenog Balkana: "Sajam je na četvrtom mestu u Evropi" (video)

Blic pre 54 minuta
In vino veritas – ALTA banka uz proizvođače i preduzetnike na jednom od najprestižnijih vinskih sajmova u Evropi

In vino veritas – ALTA banka uz proizvođače i preduzetnike na jednom od najprestižnijih vinskih sajmova u Evropi

Kurir pre 2 sata
Labović o sajmu vina: Predstavićemo zajedničke ponude Srbije,Albanije i Severne Makedonije

Labović o sajmu vina: Predstavićemo zajedničke ponude Srbije,Albanije i Severne Makedonije

RTV pre 2 sata
In vino veritas – ALTA banka uz proizvođače i preduzetnike na jednom od najprestižnijih vinskih sajmova u Evropi

In vino veritas – ALTA banka uz proizvođače i preduzetnike na jednom od najprestižnijih vinskih sajmova u Evropi

Blic pre 3 sata
In vino veritas – ALTA banka uz proizvođače i preduzetnike na jednom od najprestižnijih vinskih sajmova u Evropi

In vino veritas – ALTA banka uz proizvođače i preduzetnike na jednom od najprestižnijih vinskih sajmova u Evropi

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanPoljoprivredasrbija

Politika, najnovije vesti »

Ponoš: Aktuelni režim pravi štetu na dnevnom nivou

Ponoš: Aktuelni režim pravi štetu na dnevnom nivou

Danas pre 1 sat
Šta bi značilo probno članstvo Srbije u EU: Brisel ne želi trojanskog konja Rusije

Šta bi značilo probno članstvo Srbije u EU: Brisel ne želi trojanskog konja Rusije

Danas pre 2 sata
Srbija kreće u rat protiv globalnih medija: Vučić otkrio detalje - evo kada kreće dizanje tužbi!

Srbija kreće u rat protiv globalnih medija: Vučić otkrio detalje - evo kada kreće dizanje tužbi!

Pravda pre 24 minuta
NOVA BAZA „Oterani“: Naučnik smenjen zbog Darije Kisić, tužiteljki se osvetio Nenad Stefanović, časni policajac postao „otac…

NOVA BAZA „Oterani“: Naučnik smenjen zbog Darije Kisić, tužiteljki se osvetio Nenad Stefanović, časni policajac postao „otac blokadera“

Nova pre 24 minuta
Naslovne strane dnevne štampe za nedelju, 23. novembar

Naslovne strane dnevne štampe za nedelju, 23. novembar

Euronews pre 9 minuta