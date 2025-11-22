Vlade Đurović kritikovao "omiljenog" igrača Zvezde: "Uvek sam ga branio... Reći će ponovo da sam jeretik"

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć od Valensije u utakmici 12. kola Evrolige u dramatičnoj završnici na gostovanju, što je bio četvrti neuspeh crveno-belih u takmičenju - 76:73.

U razgovoru posle meča u studiju na TV "Arena Sport", poznati stručnjak i nekadašnji trener Vlade Đurović istakao je da je ovaj put umor taj koji je presudio košarkašima Zvezde. Posebno nije bio zadovoljan igrom Jaga dos Santosa. - Ja sam na poluvremenu mislio da će Zvezda izgubiti lagano, ali se onda i Valensija sama ponudila. Zvezda zaslužuje priznanje za borbenost, dali su sve od sebe, toliko su bili iscrpljeni, mislim da su jedva hodali na kraju, naročito ovaj