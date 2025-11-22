Bivši kosovski policajac Arbnor Spahiu pušten iz pritvora u Srbiji

Bivši pripadnik Specijalne jedinice Kosovske policije Arbnor Spahiu pušten je iz pritvora u Srbiji i vratio se kući na Kosovo u petak pre ponoći, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) advokat koga je angažovala njegova porodica Arijanit Koci.

Spahiju je u pritvoru u Subotici od 9. juna, kada mu je sud u gradu odredio pritvor zbog navodnog počinjenja krivičnog dela “teškog ubistva” u selu Banjska na severu Kosova. Koci je 22. novembra za RSE rekao da su srpske vlasti pustile Spahiua jer nisu imale dokaze koji bi potkrepili njihove tvrdnje. – Spahiu je nepotrebno toliko dugo držan u pritvoru jer ne može biti dokaza za takvu optužbu, s obzirom da u to vreme nije bio u Kosovskoj policiji – rekao je Koci.