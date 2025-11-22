KoSSev: Arbnor Spahiju pušten iz zatvora u Srbiji

Arbnor Spahiju, bivši pripadnik Specijalne jedinice Kosovske policije koji se nalazio u zatvoru u Srbiji pod optužbama za teško ubistvo u Banjskoj 2023. godine, pušten je na slobodu nakon više od pet meseci od hapšenja na graničnom prelazu Horgoš.

KoSSev javlja da je to potvrdilo ministarstvo spoljnih poslova Kosova, koje je ponovilo da su optužbe koje su protiv njega podneli srpski pravosudni organi bile “politički motivisane i neosnovane”, a da je njegov dugotrajni pritvor “predstavljao kršenje prava na pravično suđenje i pravičan tretman”. Prištinska Koha je sinoć izvestila da je Spahiju sinoć stigao na Kosovo. Spahiju je uhapšen je 7. juna na graničnom prelazu Horgoš i, prema navodima njegovog advokata,