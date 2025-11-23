Pravoslavni vernici danas slave velike svece Bolesni treba da se pomole ovim svecima, a evo i zbog čega

Alo pre 1 sat
Pravoslavni vernici danas slave velike svece Bolesni treba da se pomole ovim svecima, a evo i zbog čega

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici praznuju dan Svetih apostola Olimpa, Erasta, Kvarta, Rodiona i drugih s njima

Behu svi iz Sedamdeset apostola. Poslednja trojica spominju se još i na drugom mestu, i to: Rodion 8. aprila, Sosipater 28. aprila a Tercije 30. oktobra. Sv. Olimp i Rodion behu sledbenici apostola Petra; i kada Petar postrada, postradaše i oni, jer po zapovesti Neronovoj biše obezglavljeni. Erast bio najpre ekonom crkve Jerusalimske, a po tom episkop u Paneadi Palestinskoj. Kvart bio episkop u Bejrutu; mnogo je stradao no mnoge je i priveo veri Hristovoj.
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Slavimo važan praznik: Dan svetih apostola koji su život dali za veru, izgovorite ovu molitvu za spas duše

Slavimo važan praznik: Dan svetih apostola koji su život dali za veru, izgovorite ovu molitvu za spas duše

Telegraf pre 4 minuta
Danas slavimo Svete apostole Olimpa, Erasta i Rodiona: Ako imate zdravstvene probleme, ovo morate da uradite

Danas slavimo Svete apostole Olimpa, Erasta i Rodiona: Ako imate zdravstvene probleme, ovo morate da uradite

Mondo pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Bejrut

Društvo, najnovije vesti »

(Foto) misterija nestanka Miroslava iz Novog Sada: Izašao na parking u Ljubljani, i tu mu se gubi svaki trag! Sestra Snežana…

(Foto) misterija nestanka Miroslava iz Novog Sada: Izašao na parking u Ljubljani, i tu mu se gubi svaki trag! Sestra Snežana ga traži već 20 godine

Blic pre 0 minuta
Danas u Novom Sadu ledeno i tmurno

Danas u Novom Sadu ledeno i tmurno

Radio 021 pre 4 minuta
VIDEO: Voštana figura princeze Dajane u "osvetničkoj haljini" stigla u muzej u Parizu

VIDEO: Voštana figura princeze Dajane u "osvetničkoj haljini" stigla u muzej u Parizu

Radio 021 pre 0 minuta
VIDEO: Bolsonaro priznao da je lemilicom pokušao da skine nanogvicu

VIDEO: Bolsonaro priznao da je lemilicom pokušao da skine nanogvicu

Radio 021 pre 5 minuta
Slavimo važan praznik: Dan svetih apostola koji su život dali za veru, izgovorite ovu molitvu za spas duše

Slavimo važan praznik: Dan svetih apostola koji su život dali za veru, izgovorite ovu molitvu za spas duše

Telegraf pre 4 minuta