Saobraćajna nesreća u Dobanovcima: Muškarac lakše povređen

B92 pre 21 minuta
Saobraćajna nesreća u Dobanovcima: Muškarac lakše povređen

Sinoć u 19.53 časa u Dobanovcima je automobil udario u porodičnu kuću i u tom udesu lakše je povređen muškarac star 31 godinu, koji je prevezen u Urgentni centar na dijagnostiku. P

rotekle noći u Beogradu se dogodila još jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je lakše povređena jedna osoba i njoj je pomoć ukazana na licu mesta, potvrdili su Tanjugu u Hitnoj pomoći. Ekipe Hitne pomoći su tokom noći intervenisale 105 puta, a od toga je 15 intervencija bilo na javnim mestima. Bilo je više intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na odeljenje toksikologije VMA. Za pomoć su se javljali uglavnom hronični bolesnici, najviše
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Dve saobraćajne nezgode, puno alkohola i manjih tuča

Hitna pomoć: Dve saobraćajne nezgode, puno alkohola i manjih tuča

N1 Info pre 16 minuta
Automobil udario u porodičnu kuću u Dobanovcima: Muškarac (31) prevezen na Urgentni centar

Automobil udario u porodičnu kuću u Dobanovcima: Muškarac (31) prevezen na Urgentni centar

Mondo pre 26 minuta
Hitna pomoć: Muškarac lakše povređen u saobraćajnoj nezgodi u Dobanovcima

Hitna pomoć: Muškarac lakše povređen u saobraćajnoj nezgodi u Dobanovcima

Euronews pre 6 minuta
Zabio se autom u kuću kod Beograda Povređeni muškarac (31) hitno prebačen u Urgentni

Zabio se autom u kuću kod Beograda Povređeni muškarac (31) hitno prebačen u Urgentni

Alo pre 41 minuta
Automobilom se zakucao u porodičnu kuću u Dobanovcima: Povređen muškarac (31), odmah prevezen u Urgentni

Automobilom se zakucao u porodičnu kuću u Dobanovcima: Povređen muškarac (31), odmah prevezen u Urgentni

Blic pre 46 minuta
Muškarac lakše povređen u saobraćajnoj nezgodi u Dobanovcima

Muškarac lakše povređen u saobraćajnoj nezgodi u Dobanovcima

Politika pre 1 sat
Hitna pomoć noćas intervenisala čak 105 puta: Zbog ovoga su najviše zvonili telefoni

Hitna pomoć noćas intervenisala čak 105 puta: Zbog ovoga su najviše zvonili telefoni

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajna nesrećaVMA

Hronika, najnovije vesti »

Hitna pomoć: Dve saobraćajne nezgode, puno alkohola i manjih tuča

Hitna pomoć: Dve saobraćajne nezgode, puno alkohola i manjih tuča

N1 Info pre 16 minuta
SAD: Pucnjave u Čikagu, jedna osoba ubijena, osam ranjeno

SAD: Pucnjave u Čikagu, jedna osoba ubijena, osam ranjeno

RTV pre 6 minuta
Hitna pomoć: Tokom noći dve saobraćajne nezgode, preterivanja sa alkoholom i tuče sa manjim povredama

Hitna pomoć: Tokom noći dve saobraćajne nezgode, preterivanja sa alkoholom i tuče sa manjim povredama

Nova pre 1 minut
"Zatrovaću mu porodicu": Svedoci otkrili šta je ubica iz Arilja rekao nekoliko minuta pre nego što će ubiti bračni par…

"Zatrovaću mu porodicu": Svedoci otkrili šta je ubica iz Arilja rekao nekoliko minuta pre nego što će ubiti bračni par! Njegove reči bude jezu!

Blic pre 31 minuta
Žena (39) nožem napala muža (46) u stanu! Sama pozvala policiju i prijavila se: "Nisam mogla više da izdržim da me vređa"

Žena (39) nožem napala muža (46) u stanu! Sama pozvala policiju i prijavila se: "Nisam mogla više da izdržim da me vređa"

Blic pre 11 minuta