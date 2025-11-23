Republika Srpska: Izbori za predsednika na 11 meseci

BBC News pre 28 minuta | Slađan Tomić - Novinar

Tri meseca nakon što je Milorad Dodik, nekadašnji predsednik Republike Srpske, jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, rekao: "Ja ostajem predsednik" , stanovnici Republike Srpske biraju njegovog naslednika.

Blizu1,2 miliona birača biraju između šest imena, a na izbornom listiću nema nijedne žene.

Birališta su otvorena jutros u 7 časova, a zatvaraju se u 19 časova.

„Ukupno je formirano 2.211 biračkih mesta, a na terenu će raditi 139 mobilnih timova. Putem mobilnog tima moći će glasati 4.767 birača", saopštili su iz Centralne izborne komisije, državnog tela zaduženog za provedbu izbora.

„Procenjeno je da će troškovi održavanja prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske iznositi 3,2 miliona evra", dodali su iz CIK-a BiH.

U nekim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj na pojedinim biračkim mestima nema električne energije. Problema ima i sa internetom, a zbog snega jedno glasačko mest nije otvoreno, javlja portal N1.

Ko su kandidati?

Ukupno šest kandidata bori se za predsedničku fotelju u kojoj je donedavno sedio Dodik, dok mu mandat nije oduzela Centralna izborna komisija, pošto je Dodik pravosnažno osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja.

Osuđen je zbog krivičnog dela „neizvršavanje odluka visokog predstavnika", za šta je Krivičnim zakonom BiH propisana kazna zatvora od šest medeci do pet godina.

Dodik je zatvorsku kaznu zamenio novčanom, a nakon višemesečnog odbijanja da prihvati presudu u autoritet visokog predstavnika kog naziva nelegitimnim strancem i turistom, Dodik je odlučio da njegova stranka učestvuje na izborima.

Dva ključna kandidata su Siniša Karan, Dodikov blizak saradnik i aktuelni ministar u Vladi RS, i Branko Blanuša, kandidat ujedinjene opozicije.

Kandidati su i Nikola Lazarević (Ekološka partija) iz Pala i Dragan Đokanović (Savez za novu politiku) iz Istočnog Sarajeva.

Njih dvojica nisu održavala predizborne mitinge, a kampanju su vodili preko Facebook objava.

Dvojica nezavisnih kandidata Slavko Dragičević i Igor Gašević nisu imali nijedno javno pojavljivanje, niti je o njihovoj kandidaturi moguće pronaći dovoljno informacija.

Zašto se održavaju prevremeni izbori?

Centralna izborna komisija BiH u avgustu je Dodiku oduzela mandat što je on u početku odbijao da prihvati.

Pretio je i policijom, secesijom, nezakonitim zauzimanjem institucija, ali na kraju je ipak posustao i priznao prevremene izbore za predsednika Republike Srpske.

Sam je potpisao kandidaturu svog saradnika i stranačkog kolege što je posebno problematizovano budući da je Sud kasnije obrazložio da Dodik ne može biti ni predsednik stranke.

CIK je Dodikovom Savezu nezavisnih socijaldemokrata , ipak, dozvolio učešće na izborima.

U međuvremenu Dodik je na mesto vršiteljke dužnosti predsednice RS-a postavio svoju savetnicu Anu Trišić-Babić.

Centralnoj izbornoj komisiji u proseku treba mesec dana da potvrdi konačne rezultate izbora što znači da bi novi predsednik mogao preuzeti dužnost krajem decembra.

Zanimljivo je da on na toj poziciji neće biti ni godinu jer se redovni predsedniči i parlamentarni izbori održavaju u prvoj nedelji oktobra 2026.

(BBC News, 11.23.2025)