Dodik: Sud BiH brutalno gazi izbornu volju birača u Republici Srpskoj

Newsmax Balkans pre 4 sati
Odbijanjem žalbe SNSD na ponavljanje prevremenih predsedničkih izbora u Republici Srpskoj, Sud BiH je otvoreno stao na stranu političkog nasilja nad Republikom Srpskom i brutalno pogazio demokratsku volju građana, izjavio je lider SNSD Milorad Dodik.

"Sud BiH je i ovim činom, po ko zna koji put, potvrdio da je spreman da služi kao izvršilac političkih naloga muslimanskog Sarajeva, opozicije iz Republike Srpske i stranih mentora, koji ne mogu da prihvate činjenicu da narod u Republici Srpskoj uporno bira one koje oni ne mogu da kontrolišu", rekao je Dodik, prenosi Srna. On je dodao da SNSD ništa drugo nije ni očekivao od ovakvog pravosuđa u BiH. Dodik je rekao da poništavanje izbora i njihovo nasilno ponavljanje
