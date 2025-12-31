CIK odlučio da će se ponovljeni izbori na 139 biračkih mesta u Republici Srpskoj održati 8. februara

Serbian News Media pre 48 minuta
CIK odlučio da će se ponovljeni izbori na 139 biračkih mesta u Republici Srpskoj održati 8. februara

Ponovljeni prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske (RS) na 136 biračkih mesta u 17 opština i gradova u ovom bh. entitetu biće održani u nedelju, 8. februara 2026. godine, objavljeno je na zvaničnom sajtu Centralne izborne komisije BiH (CIK).

Reč je o biračkim mestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudu, Bileći, Milićima, kao i distriktu Brčko. Na današnjoj sednici CIK-a od Ministarstva finansija i trezora BiH zatraženo je da obezbedi 600.000 konvertibilnih maraka (oko 307 hiljada evra) neophodnih za provođenje ponovljenih izbora. Opozicioni kandidat Branko Blanuša (SDS) u novu trku ulazi s prednošću
