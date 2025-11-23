Džepni sat gospodina Štrausa prodat za 1,78 miliona funti: Nosio ga je u trenutku kada je zajedno sa svojom ženom poginuo na Titaniku

Prošle godine prodat je drugi sat za 1,56 miliona funti Sat je sačuvan zajedno s drugim predmetima i vraćen porodici Štraus Zlatni džepni sat koji je pripadao starijem paru koji se utopio tokom potonuća "Titanika" prodat je na aukciji za rekordnih 1,78 miliona funti.

Aukcijska kuća "Henri Oldridž i sin" iz Viltšira, u Engleskoj, saopštila je da je to najveći iznos ikada plaćen za suvenire sa " Titanika", prenosi britanska agencija PA medija. Sat od 18 karata, sa gravurom koju je uradio Žil Jirgensen, bio je u vlasništvu putnika prve klase Isidora Štrausa, koji se utopio sa još 1.500 ljudi kada je brod potonuo u aprilu 1912. godine. On i njegova supruga Ajda prikazani su u filmu Džejmsa Kamerona "Titanik" iz 1997. godine kao par
