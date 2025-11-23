Najskuplji predmet sa Titanika Zlatni džepni sat prodat za 1,78 miliona funti

Alo pre 3 sata
Zlatni džepni sat koji je pripadao starijem paru koji se utopio tokom potonuća "Titanika" prodat je na aukciji za rekordnih 1,78 miliona funti.

Aukcijska kuća "Henri Oldridž i sin" iz Viltšira, u Engleskoj, saopštila je da je to najveći iznos ikada plaćen za suvenire sa "Titanika", prenosi britanska agencija PA medija. Sat od 18 karata, sa gravurom koju je uradio Žil Jirgensen, bio je u vlasništvu putnika prve klase Isidora Štrausa, koji se utopio sa još 1.500 ljudi kada je brod potonuo u aprilu 1912. godine. On i njegova supruga Ajda prikazani su u filmu Džejmsa Kamerona "Titanik" iz 1997. godine kao par
