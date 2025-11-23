Džepni sat sa Titanika prodat za 1,78 miliona funti na aukciji u Engleskoj

Prethodni rekord postavljen je prošle godine, kada je za 1,56 miliona funti prodat drugi zlatni džepni sat, poklonjen kapetanu broda koji je spasao više od 700 ljudi sa „Titanika"

Zlatni džepni sat koji je pripadao starijem paru koji se utopio tokom potonuća „Titanika" prodat je na aukciji za rekordnih 1,78 miliona funti. Aukcijska kuća „Henri Oldridž i sin" iz Viltšira, u Engleskoj, saopštila je da je to najveći iznos ikada plaćen za suvenire sa „Titanika", prenosi britanska agencija PA medija. Sat od 18 karata, sa gravurom koju je uradio Žil Jirgensen, bio je u vlasništvu putnika prve klase Isidora Štrausa, koji se utopio sa još 1.500