Glasanje na programu za 7 dana: Bira se u Sečnju, Negotinu i Mionici: Liste su proglašene, ali je kampanja gotovo neprimetna

Blic pre 13 minuta
Glasanje na programu za 7 dana: Bira se u Sečnju, Negotinu i Mionici: Liste su proglašene, ali je kampanja gotovo neprimetna

U Negotinu je tenzije ove nedelje izazvao bilbord u blizini Doma zdravlja U Mionici SSP izlazi samostalno dok studenti predvode listu "Ujedinjeni za Mionicu" Manje od 10 dana ostalo je do lokalnih izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju koji su zakazani za 30. novembar a, kako se čini, o njima se priča jedino u tim mestima.

Sudeći po onome gde i koliko ima izbornih lista, najneizvesnija trka mogla bi da bude u Negotinu, gde su se ujedinile i stranke opozicije na jednoj, kao i stranke na vlasti na drugoj strani. Izborna kampanja u Negotinu, Mionici i Sečnju ulazi u sam finiš, a reklo bi se da u javnosti nisu tema ni ti lokalni, ali ni vanredni parlamentarni izbori, pošto su sa ove tačke gledišta istekli svi rokovi da se izbori za narodne poslanike održe do kraja godine. Protesti i
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Realnost koju često emocije umeju da prikriju

Realnost koju često emocije umeju da prikriju

Radar pre 5 sati
Ciklus se završava kako je i počeo: Posle 9 meseci krize, Kosovo opet ide na izbore: Datum nije slučajan, pat pozicija se…

Ciklus se završava kako je i počeo: Posle 9 meseci krize, Kosovo opet ide na izbore: Datum nije slučajan, pat pozicija se preliva i na 2026. godinu? (video)

Blic pre 1 dan
Vučić i Dodik sastali se u Beogradu, razgovarali "o regionalnoj stabilnosti"

Vučić i Dodik sastali se u Beogradu, razgovarali "o regionalnoj stabilnosti"

Slobodna Evropa pre 1 dan
Novih 300 miliona iz budžeta „kapnulo“ je firmi u kojoj je bio SNS kol centar

Novih 300 miliona iz budžeta „kapnulo“ je firmi u kojoj je bio SNS kol centar

Nova pre 8 sati
Đilas o NIS-u: Imamo pravo preče kupovine, Vučić radi u korist arapskih investitora

Đilas o NIS-u: Imamo pravo preče kupovine, Vučić radi u korist arapskih investitora

N1 Info pre 11 sati
„Srbija ima pravo preče kupovine, Vučić radi u korist arapskih investitora“: Dragan Đilas o prodaji NIS-a

„Srbija ima pravo preče kupovine, Vučić radi u korist arapskih investitora“: Dragan Đilas o prodaji NIS-a

Nova pre 11 sati
Đilas: Imamo pravo preče kupovine, a NIS ne kupujemo jer Vučić ne radi u korist Srbije

Đilas: Imamo pravo preče kupovine, a NIS ne kupujemo jer Vučić ne radi u korist Srbije

Radio 021 pre 11 sati

Ključne reči

Parlamentarni izboriSSPIzbori

Politika, najnovije vesti »

Glasanje na programu za 7 dana: Bira se u Sečnju, Negotinu i Mionici: Liste su proglašene, ali je kampanja gotovo neprimetna

Glasanje na programu za 7 dana: Bira se u Sečnju, Negotinu i Mionici: Liste su proglašene, ali je kampanja gotovo neprimetna

Blic pre 13 minuta
Đurić sa američkim kongresmenima: Srbija je posvećena proširivanju dijaloga sa SAD

Đurić sa američkim kongresmenima: Srbija je posvećena proširivanju dijaloga sa SAD

Telegraf pre 2 sata
Vučić se sastaje sa kongresmenima iz američkih država Ohajo i Nju Džersi

Vučić se sastaje sa kongresmenima iz američkih država Ohajo i Nju Džersi

RTV pre 4 sati
Nabaci mi na volej

Nabaci mi na volej

Radar pre 5 sati
Realnost koju često emocije umeju da prikriju

Realnost koju često emocije umeju da prikriju

Radar pre 5 sati