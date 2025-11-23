Hitno upozorenje RHMZ: Moguć prelazak upozoravajućih nivoa!

Blic pre 3 sata
Hitno upozorenje RHMZ: Moguć prelazak upozoravajućih nivoa!
Očekuje se porast vodostaja na Južnoj Moravi i njenim pritokama 23. novembra U Vranju i Vranjskoj Banji je proglašena vanredna situacija zbog izlivanja reka Republički hidroemeteorološki zavod (RHMZ) Srbije izdao je i za danas hitno hidrološko upozorenje. "Na gornjem toku Južne Morave, Veternici, Jablanici, Vlasini i Pustoj tokom 22 i 23. novembra vodostaji će ponovo biti u porastu sa mogućnošću dostizanja i prevazilaženja upozoravajućih nivoa", upozorava RHMZ.
