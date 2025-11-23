Hitno upozorenje RHMZ: Moguć prelazak upozoravajućih nivoa!

Na gornjem toku Južne Morave, Veternici, Jablanici, Vlasini i Pustoj tokom 22 i 23. novembra vodostaji će ponovo biti u porastu sa mogućnošću dostizanja i prevazilaženja upozoravajućih nivoa, navodi se u saopštenju Republičkog hidroemeteorološkog zavoda (RHMZ) Srbije.

Podsetimo, zbog izlivanja Južne Morave i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala na većem delu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja pre dva dana doneta je odluka o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja. U tom delu Srbije došlo je do izlivanjem Južne Morave na nekoliko lokacija u Pavlovcu, Ćukovcu, Rataju, a devet osoba u je evakuisano i smešteno u Prihvatilište za odrasla lica u