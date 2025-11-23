Hitno upozorenje RHMZ, moguć prelazak upozoravajućih nivoa

Jugmedia pre 5 sati  |  JuGmedia
Hitno upozorenje RHMZ, moguć prelazak upozoravajućih nivoa

Na gornjem toku Južne Morave, Veternici, Jablanici, Vlasini i Pustoj tokom 22 i 23. novembra vodostaji će ponovo biti u porastu sa mogućnošću dostizanja i prevazilaženja upozoravajućih nivoa, navodi se u saopštenju Republičkog hidroemeteorološkog zavoda (RHMZ) Srbije.

Podsetimo, zbog izlivanja Južne Morave i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala na većem delu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja pre dva dana doneta je odluka o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja. U tom delu Srbije došlo je do izlivanjem Južne Morave na nekoliko lokacija u Pavlovcu, Ćukovcu, Rataju, a devet osoba u je evakuisano i smešteno u Prihvatilište za odrasla lica u
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Zimsko vreme je stiglo! Pljušte kiša, susnežica i sneg, a ovo je detaljna prognoza do kraja meseca

Zimsko vreme je stiglo! Pljušte kiša, susnežica i sneg, a ovo je detaljna prognoza do kraja meseca

Alo pre 3 sata
Hitno upozorenje RHMZ: Moguć prelazak upozoravajućih nivoa!

Hitno upozorenje RHMZ: Moguć prelazak upozoravajućih nivoa!

Blic pre 6 sati
Evo kad stiže prava zima

Evo kad stiže prava zima

Moj Novi Sad pre 7 sati
Oblačno i hladno uz sneg i kišu: Detaljna prognoza RHMZ-a za Srbiju

Oblačno i hladno uz sneg i kišu: Detaljna prognoza RHMZ-a za Srbiju

Serbian News Media pre 7 sati
Oblačno i hladno

Oblačno i hladno

NoviSad.com pre 8 sati
RHMZ: Kakvo nas vreme očekuje naredne nedelje?

RHMZ: Kakvo nas vreme očekuje naredne nedelje?

Glas Zaječara pre 8 sati
Meteorolozi objavili kad možemo da očekujemo pravu zimu: Prognoza do kraja novembra

Meteorolozi objavili kad možemo da očekujemo pravu zimu: Prognoza do kraja novembra

Pravda pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeMoravaJablanicaRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Sudar na putu Novi Sad – Zrenjanin, stvaraju se zastoji

Sudar na putu Novi Sad – Zrenjanin, stvaraju se zastoji

Moj Novi Sad pre 1 minut
Mali ekolozi, veliki koraci: Zrenjaninski vrtići sakupili 1.143 kg sirovina i pokazali da promena počinje od najmlađih „MALI…

Mali ekolozi, veliki koraci: Zrenjaninski vrtići sakupili 1.143 kg sirovina i pokazali da promena počinje od najmlađih „MALI EKOLOZI, VELIKI KORACI“

Volim Zrenjanin pre 1 sat
GRAĐANIN IZ KRAJIŠNIKA UPOZORAVA: „Nelegalno nam prave parking iza kuće, uništavaju javnu zelenu površinu“ Parking u…

GRAĐANIN IZ KRAJIŠNIKA UPOZORAVA: „Nelegalno nam prave parking iza kuće, uništavaju javnu zelenu površinu“ Parking u Krajišniku?

Volim Zrenjanin pre 2 sata
Kontejneri za kabasti otpad sledeće nedelje u Malom Bajmoku, Aleksandrovu i Bajnatu

Kontejneri za kabasti otpad sledeće nedelje u Malom Bajmoku, Aleksandrovu i Bajnatu

Subotica.com pre 2 sata
Radovanović: Vinska vizija prilika za poslovne susrete predstavnika više od 68 zemalja

Radovanović: Vinska vizija prilika za poslovne susrete predstavnika više od 68 zemalja

Euronews pre 2 sata