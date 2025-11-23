Evo kad stiže prava zima

Moj Novi Sad pre 5 sati
Evo kad stiže prava zima

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će naredne sedmice vreme biti promenljivo.

U ponedelјak (24.11.) umereno oblačno, suvo i malo toplije. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom, javlja RHMZ. Do petka (28.11.) biće pretežno oblačno, od srede i malo svežije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a samo se u četvrtak i petak na severu zemlјe očekuje uglavnom suvo vreme. Za vikend (29.-30.11.) je prestanak padavina i delimično razvedravanje. I meteorolog amater Marko Čubilo kaže da
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Zimsko vreme je stiglo! Pljušte kiša, susnežica i sneg, a ovo je detaljna prognoza do kraja meseca

Zimsko vreme je stiglo! Pljušte kiša, susnežica i sneg, a ovo je detaljna prognoza do kraja meseca

Alo pre 1 sat
Hitno upozorenje RHMZ, moguć prelazak upozoravajućih nivoa

Hitno upozorenje RHMZ, moguć prelazak upozoravajućih nivoa

Jugmedia pre 4 sati
Hitno upozorenje RHMZ: Moguć prelazak upozoravajućih nivoa!

Hitno upozorenje RHMZ: Moguć prelazak upozoravajućih nivoa!

Blic pre 4 sati
Oblačno i hladno uz sneg i kišu: Detaljna prognoza RHMZ-a za Srbiju

Oblačno i hladno uz sneg i kišu: Detaljna prognoza RHMZ-a za Srbiju

Serbian News Media pre 6 sati
Oblačno i hladno

Oblačno i hladno

NoviSad.com pre 7 sati
RHMZ: Kakvo nas vreme očekuje naredne nedelje?

RHMZ: Kakvo nas vreme očekuje naredne nedelje?

Glas Zaječara pre 6 sati
Meteorolozi objavili kad možemo da očekujemo pravu zimu: Prognoza do kraja novembra

Meteorolozi objavili kad možemo da očekujemo pravu zimu: Prognoza do kraja novembra

Pravda pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Mali ekolozi, veliki koraci: Zrenjaninski vrtići sakupili 1.143 kg sirovina i pokazali da promena počinje od najmlađih „MALI…

Mali ekolozi, veliki koraci: Zrenjaninski vrtići sakupili 1.143 kg sirovina i pokazali da promena počinje od najmlađih „MALI EKOLOZI, VELIKI KORACI“

Volim Zrenjanin pre 20 minuta
GRAĐANIN IZ KRAJIŠNIKA UPOZORAVA: „Nelegalno nam prave parking iza kuće, uništavaju javnu zelenu površinu“ Parking u…

GRAĐANIN IZ KRAJIŠNIKA UPOZORAVA: „Nelegalno nam prave parking iza kuće, uništavaju javnu zelenu površinu“ Parking u Krajišniku?

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Kontejneri za kabasti otpad sledeće nedelje u Malom Bajmoku, Aleksandrovu i Bajnatu

Kontejneri za kabasti otpad sledeće nedelje u Malom Bajmoku, Aleksandrovu i Bajnatu

Subotica.com pre 35 minuta
Radovanović: Vinska vizija prilika za poslovne susrete predstavnika više od 68 zemalja

Radovanović: Vinska vizija prilika za poslovne susrete predstavnika više od 68 zemalja

Euronews pre 30 minuta
Pola veka neprekidnog rada prečistača otpadnih voda

Pola veka neprekidnog rada prečistača otpadnih voda

B92 pre 50 minuta