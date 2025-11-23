Evo kad stiže prava zima

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će naredne sedmice vreme biti promenljivo.

U ponedelјak (24.11.) umereno oblačno, suvo i malo toplije. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom, javlja RHMZ. Do petka (28.11.) biće pretežno oblačno, od srede i malo svežije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a samo se u četvrtak i petak na severu zemlјe očekuje uglavnom suvo vreme. Za vikend (29.-30.11.) je prestanak padavina i delimično razvedravanje. I meteorolog amater Marko Čubilo kaže da