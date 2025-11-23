Bolsonaro priznao da je koristio lemilicu da bi otvorio svoju elektronsku nanogicu

Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro (Jair) priznao je da je koristio lemilicu da bi otvorio svoju elektronsku nanogicu, rekavši da je to učinio iz radoznalosti, vidi se na snimku koji je danas objavio Vrhovni sud Brazila.

Osuđen na 27 godina zatvora zbog pokušaja puča, bivši šef države je danas stavljen u pritvor nakon što je pokušao da polomi nanogicu koju je morao da nosi od avgusta dok je bio u kućnom pritvoru, prema rečima sudije koji veruje da je Bolsonaro planirao bekstvo. Na video snimku, elektronska nanogica je i dalje na njegovom zglobu, ali je teško oštećena i izgorela. Na pitanje kako je to uradio, čuje se Bolsonaro koji kaže da je koristio lemilicu, dodajući da je to