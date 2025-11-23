"Bio sam radoznao": Bolsonaro priznao da je pokušao da otvori nanogicu lemilicom: Sud objavio snimak na kom se sve vidi

Bolsonarove pristalice planiraju bdenje ispred njegove vile kao znak podrške Osuđen je na 27 godina zatvora zbog organizovanja pokušaja puča 2022. godine Bivši krajnje desničarski predsednik Brazila Žair Bolsonaro uhapšen je danas u svojoj vili u glavnom gradu Braziliji, saopštila je policija.

Priznao je da je koristio lemilicu da bi otvorio svoju elektronsku nanogicu, rekavši da je to učinio iz radoznalosti, vidi se na snimku koji je objavio Vrhovni sud Brazila. Bolsonaro je u septembru osuđen na 27 godina i tri meseca zatvora zbog organizovanja puča kako bi se sprečilo da pobednik izbora 2022. godine, Luiz Inasio Lula da Silva, preuzme vlast. On se više od 100 dana nalazio u strogom kućnom pritvoru zbog kršenja mera predostrožnosti u odvojenom slučaju,