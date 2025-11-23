ISIS u Nemanjinoj

ISIS u Nemanjinoj

Vučičev slugeranjski odnos prema Trampu i njegovoj porodici i neslućena korupcija koja se krije iza skupštinske odluke o donošenju leks specijalisa, stavlja poslanike SNS koji su za ovo podigli ruku, u isti rang sa borcima Islamske države koje su širom Azije i Afrike devastirali drevnu kulturnu baštinu

Digitalno remasterizovana filmska reportaža u Tehnikoloru iz 1938. godine koju ju je sačuvao Britanski filmski institut vodi nas u srce sirijske pustinje. Pratimo karavan kamila natovarenih robom koji posle sedam dana putovanja stiže u pustinjsku oazu. I dok umorne kamile u oazi gase žeđ, kamere nam otkrivaju spektakularni prizor drevnog semitskog grada Palmire. Jedan od najbolje sačuvanih antičkih gradova na svetu izgrađen je u drugom milenijumu pre nove ere, a
