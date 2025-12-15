„Batut“ saopštio kada je u Srbiji poslednji put registrovana lepra (guba)

Poslednji slučajevi lepre u Srbiji su registrovani pre više decenija, saopštio je Institut za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“.

Iz „Batuta“ pojašnjavaju da je lepra i dalje prisutna u svetu, te da se svake godine globalno registruje 150 do 200 hiljada novih slučajeva, najviše u pojedinim delovima Azije, Afrike i Latinske Amerike. U većini evropskih zemalja i drugim razvijenim regionima sveta lepra je eliminisana kao autohtona bolest, ali se povremeno mogu registrovati importovani slučajevi (79 importovanih slučajeva je prijavljeno 2024. godine u Evropskom regionu SZO), navode iz „Batuta“.