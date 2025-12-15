Oglasio se Batut zbog lepre

B92 pre 3 sata
Oglasio se Batut zbog lepre

Zbog lepre, koja se pojavila u Rumuniji i Hrvatskoj, oglasio se i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" i dao sve važne informacije o ovoj bolesti.

Lepra, poznata i kao Hansenova bolest, hronična je zarazna bolest koju izaziva bakterija Mycobacterium leprae. Iako je i dalje prisutna u pojedinim delovima sveta, lepra se danas uspešno leči i teško prenosi, navodi se u saopštenju Instituta za javno zdravlje " Dr Milan Jovanović Batut". Lepra (guba) je hronična infektivna bolest izazvana bakterijom Mycobacterium leprae. Zahvaljujući savremenoj medicini, bolest je u potpunosti izlečiva primenom kombinovane
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Posle više od 30 godina lepra u regionu: Ima li opasnosti u Srbiji i koji su simptomi gube

Posle više od 30 godina lepra u regionu: Ima li opasnosti u Srbiji i koji su simptomi gube

NIN pre 1 sat
Oglasio se Batut zbog lepre

Oglasio se Batut zbog lepre

Vesti online pre 3 sata
Guba hara u komšiluku, ovo Srbi svi treba da znaju Evo kako se prikazuje bolest, ovo su prvi simptomi

Guba hara u komšiluku, ovo Srbi svi treba da znaju Evo kako se prikazuje bolest, ovo su prvi simptomi

Alo pre 3 sata
Guba stigla u region, epidemiolozi: U Srbiji nema razloga za zabrinutost

Guba stigla u region, epidemiolozi: U Srbiji nema razloga za zabrinutost

RTS pre 4 sati
Lepra ponovo u fokusu javnosti: „Batut“ objašnjava koliko je bolest danas zaista opasna

Lepra ponovo u fokusu javnosti: „Batut“ objašnjava koliko je bolest danas zaista opasna

Zrenjaninski pre 3 sata
„Batut“ saopštio kada je u Srbiji poslednji put registrovana lepra (guba)

„Batut“ saopštio kada je u Srbiji poslednji put registrovana lepra (guba)

Danas pre 5 sati
Epidemiolog: Ne paničite zbog lepre, vakcina koja se daje po rođenju može da zaštiti

Epidemiolog: Ne paničite zbog lepre, vakcina koja se daje po rođenju može da zaštiti

N1 Info pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaMilan JovanovićRumunija

Društvo, najnovije vesti »

Treće osnovno javno tužilaštvo demantuje Mrdića: Niko ne može da nam izda nalog

Treće osnovno javno tužilaštvo demantuje Mrdića: Niko ne može da nam izda nalog

Danas pre 16 minuta
Slučaj ministra Selakovića: Da li će Vučić poslušati sopstveni savet ili će nastaviti da pretura po Pandorinoj kutiji?

Slučaj ministra Selakovića: Da li će Vučić poslušati sopstveni savet ili će nastaviti da pretura po Pandorinoj kutiji?

Danas pre 11 minuta
Skupštinski Odbor za ustavna pitanja usvojio listu kandidata za sudije Ustavnog suda, SRCE tvrdi: Kandidati nisu dovoljno…

Skupštinski Odbor za ustavna pitanja usvojio listu kandidata za sudije Ustavnog suda, SRCE tvrdi: Kandidati nisu dovoljno stručni

Danas pre 6 minuta
Čin osvete prema kolegi koji je branio čast nastavničkog poziva: Slobodni univerzitet Kragujevac o smeni Vladimira Zdravkovića…

Čin osvete prema kolegi koji je branio čast nastavničkog poziva: Slobodni univerzitet Kragujevac o smeni Vladimira Zdravkovića

Danas pre 1 minut
RTS nije izabrao direktora, Upravni odbor raspisuje novi konkurs

RTS nije izabrao direktora, Upravni odbor raspisuje novi konkurs

N1 Info pre 1 minut