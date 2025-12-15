Guba stigla u region, epidemiolozi: U Srbiji nema razloga za zabrinutost

RTS pre 3 sata
Guba stigla u region, epidemiolozi: U Srbiji nema razloga za zabrinutost

Posle više od 30 godina u Hrvatskoj je zabeležena lepra. Istovremeno je potvrđena i u Rumuniji. Pacijenti su na terapiji, a vesti su izazvale zabrinutost.

Lepra ili guba je hronična zarazna bolest koju izaziva bakterija mycrobacterium leprae. Epidemiolog Instituta „Batut" dr Vladan Šaponjić kaže da više od decenije „nema ni uvezenih i starih, hroničnih slučajeva u Srbiji". Novootkrivenih slučajeva lepre u našoj zemlji nema više od tri decenije. „Moguće je da se pojave impotrovani slučajevi kao što se to pojavilo u našem okruženju, ali za sada nema nikakvih indicija za to", izjavio je za RTS dr Šaponjić. Dodaje da ne
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Posle više od 30 godina lepra u regionu: Ima li opasnosti u Srbiji i koji su simptomi gube

Posle više od 30 godina lepra u regionu: Ima li opasnosti u Srbiji i koji su simptomi gube

NIN pre 25 minuta
Oglasio se Batut zbog lepre

Oglasio se Batut zbog lepre

Vesti online pre 1 sat
Guba hara u komšiluku, ovo Srbi svi treba da znaju Evo kako se prikazuje bolest, ovo su prvi simptomi

Guba hara u komšiluku, ovo Srbi svi treba da znaju Evo kako se prikazuje bolest, ovo su prvi simptomi

Alo pre 1 sat
Oglasio se Batut zbog lepre

Oglasio se Batut zbog lepre

B92 pre 1 sat
Lepra ponovo u fokusu javnosti: „Batut“ objašnjava koliko je bolest danas zaista opasna

Lepra ponovo u fokusu javnosti: „Batut“ objašnjava koliko je bolest danas zaista opasna

Zrenjaninski pre 2 sata
„Batut“ saopštio kada je u Srbiji poslednji put registrovana lepra (guba)

„Batut“ saopštio kada je u Srbiji poslednji put registrovana lepra (guba)

Danas pre 4 sati
Epidemiolog: Ne paničite zbog lepre, vakcina koja se daje po rođenju može da zaštiti

Epidemiolog: Ne paničite zbog lepre, vakcina koja se daje po rođenju može da zaštiti

N1 Info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaRTSRumunija

Društvo, najnovije vesti »

Predsednik Visokog saveta tužilaštva podnosi krivičnu prijavu protiv Mrdića

Predsednik Visokog saveta tužilaštva podnosi krivičnu prijavu protiv Mrdića

N1 Info pre 5 minuta
Misli li iko na decu?

Misli li iko na decu?

Velike priče pre 0 minuta
„Derbi“ je više od igre

„Derbi“ je više od igre

Danas pre 5 minuta
Skupština Srbije: Održana izložba posvećena Milevi Marić Ajnštajn

Skupština Srbije: Održana izložba posvećena Milevi Marić Ajnštajn

RTV pre 5 minuta
U ovom delu Srbije vanredna situacija još uvek na snazi: Evo kada bi moglo doći do promene

U ovom delu Srbije vanredna situacija još uvek na snazi: Evo kada bi moglo doći do promene

Dnevnik pre 0 minuta