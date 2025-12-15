Guba stigla u region, epidemiolozi: U Srbiji nema razloga za zabrinutost

Posle više od 30 godina u Hrvatskoj je zabeležena lepra. Istovremeno je potvrđena i u Rumuniji. Pacijenti su na terapiji, a vesti su izazvale zabrinutost.

Lepra ili guba je hronična zarazna bolest koju izaziva bakterija mycrobacterium leprae. Epidemiolog Instituta „Batut" dr Vladan Šaponjić kaže da više od decenije „nema ni uvezenih i starih, hroničnih slučajeva u Srbiji". Novootkrivenih slučajeva lepre u našoj zemlji nema više od tri decenije. „Moguće je da se pojave impotrovani slučajevi kao što se to pojavilo u našem okruženju, ali za sada nema nikakvih indicija za to", izjavio je za RTS dr Šaponjić. Dodaje da ne