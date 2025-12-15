Slučaj gube u Hrvatskoj i Rumuniji: Treba li i u Srbiji da se plašimo? Naš čuveni epidemiolog sve detaljno objasnio, upozori: "Evo gde leži prava opasnost"

Potvrđeni slučajevi lepre u okolnim zemljama pokreću pitanje zdravstvene zaštite u Evropi.

Savremena medicina omogućava uspešno lečenje lepre, sprečavajući dalju zaraznost. Vest o potvrđenim slučajevima gube u susedstvu ponovo je otvorila pitanje koliko su evropske zemlje danas zaštićene od bolesti koje se decenijama nisu pominjale u javnosti. Nakon što su zdravstvene vlasti u Hrvatskoj i Rumuniji reagovale zbog registrovanih infekcija i zatvaranja objekata u kojima je došlo do kontakta sa obolelima, u fokus je dospela lepra - oboljenje koje se u