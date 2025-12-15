Porast broja obolelih od gripa u Mačvanskom okrugu – potvrđena 72 nova slučaja virusa tip A

Šabačke novosti
Porast broja obolelih od gripa u Mačvanskom okrugu – potvrđena 72 nova slučaja virusa tip A

Zavod za javno zdravlje Šabac saopštio je da je tokom prethodne nedelje, na osnovu molekularne dijagnostike sprovedene u laboratoriji ove ustanove, kod ukupno 72 osobe potvrđena infekcija virusom gripa tip A na teritoriji Mačvanskog okruga.

Najveći broj obolelih zabeležen je u Šapcu, gde su registrovana 34 slučaja, dok u opštini Vladimirci ima 25 obolelih osoba. U Loznici je potvrđeno šest slučajeva gripa, u Koceljevi četiri, dok su pojedinačni slučajevi zabeleženi u Bogatiću (dva) i Krupnju (jedan). Iz Zavoda navode da u istom periodu nije bilo registrovanih slučajeva obolevanja od COVID-19, što ukazuje da trenutno dominantan respiratorni patogen u ovom okrugu predstavlja virus gripa. Zavod za javno
