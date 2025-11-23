VIDEO: Bolsonaro priznao da je lemilicom pokušao da skine nanogvicu

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
VIDEO: Bolsonaro priznao da je lemilicom pokušao da skine nanogvicu

Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro priznao je da je koristio lemilicu da bi otvorio svoju elektronsku nanogvicu, rekavši da je to učinio iz radoznalosti.

To se vidi na snimku koji je objavio Vrhovni sud Brazila. Osuđen na 27 godina zatvora zbog pokušaja puča, bivši šef države je stavljen u pritvor nakon što je pokušao da polomi nanogvicu koju je morao da nosi od avgusta dok je bio u kućnom pritvoru, prema rečima sudije koji veruje da je Bolsonaro planirao bekstvo. Na video snimku, elektronska nanogvica je i dalje na njegovom zglobu, ali je teško oštećena i izgorela. This is the moment when former president
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

"Bio sam radoznao": Bolsonaro priznao da je pokušao da otvori nanogicu lemilicom: Sud objavio snimak na kom se sve vidi

"Bio sam radoznao": Bolsonaro priznao da je pokušao da otvori nanogicu lemilicom: Sud objavio snimak na kom se sve vidi

Blic pre 8 sati
Bolsonaro priznao da je koristio lemilicu da bi otvorio svoju elektronsku nanogicu

Bolsonaro priznao da je koristio lemilicu da bi otvorio svoju elektronsku nanogicu

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BrazilVrhovni Sud

Društvo, najnovije vesti »

Oprez zbog zimskih uslova vožnje u planinskim područjima, koristiti glavne pravce

Oprez zbog zimskih uslova vožnje u planinskim područjima, koristiti glavne pravce

RTV pre 37 minuta
Naplata ulaska automobilom u centar Beograda: Da li će kod nas biti primenjena mera koja je smanjila gužve u Londonu?

Naplata ulaska automobilom u centar Beograda: Da li će kod nas biti primenjena mera koja je smanjila gužve u Londonu?

Euronews pre 37 minuta
Polumaraton menja režim saobraćaja na Novom Beogradu: Većina linija gradskog prevoza izmenjena, pojedine privremeno ukinute

Polumaraton menja režim saobraćaja na Novom Beogradu: Većina linija gradskog prevoza izmenjena, pojedine privremeno ukinute

Nova pre 7 minuta
Zašto pranje automobila na niskim temperaturama može da napravi više štete nego koristi

Zašto pranje automobila na niskim temperaturama može da napravi više štete nego koristi

Danas pre 37 minuta
Ramadani: Kosovu preti kolaps…

Ramadani: Kosovu preti kolaps…

Vesti online pre 22 minuta