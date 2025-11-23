VIDEO: Bolsonaro priznao da je lemilicom pokušao da skine nanogvicu

Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro priznao je da je koristio lemilicu da bi otvorio svoju elektronsku nanogvicu, rekavši da je to učinio iz radoznalosti.

To se vidi na snimku koji je objavio Vrhovni sud Brazila. Osuđen na 27 godina zatvora zbog pokušaja puča, bivši šef države je stavljen u pritvor nakon što je pokušao da polomi nanogvicu koju je morao da nosi od avgusta dok je bio u kućnom pritvoru, prema rečima sudije koji veruje da je Bolsonaro planirao bekstvo. Na video snimku, elektronska nanogvica je i dalje na njegovom zglobu, ali je teško oštećena i izgorela. This is the moment when former president