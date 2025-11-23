Stanivuković: Blanuša odneo dominantnu pobedu u Banjaluci

Euronews pre 21 minuta  |  Autor: Euronews. ba
Stanivuković: Blanuša odneo dominantnu pobedu u Banjaluci
Draško Stanivuković, predsednik Pokreta Sigurna Srpska, rekao je da kandidat SDS-a Branko Blanuša za predsednika Republike Srpske “odneo dominantnu pobedu u Banjaluci”, sa trenutno preko 13.000 razlike u glasovima u odnosu na SNSD-ovog Sinišu Karana. "Banjaluko, hvala!”, poručio je Stanivuković na društvenim mrežama dodajući da su “ovim pokazali da naš grad ostaje bastion opozicione borbe, najjači pokretač promena i neosvojiva tvrđava za SNSD”. “Hvala mojim
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Slovenački birači na referendumu odbacili Zakon o eutanaziji

Slovenački birači na referendumu odbacili Zakon o eutanaziji

Beta pre 17 minuta
Poznati prvi zvanični rezultati izbora u Republici Srpskoj: Dodikova stranka proglasila pobedu, oglasio se i Stanivuković…

Poznati prvi zvanični rezultati izbora u Republici Srpskoj: Dodikova stranka proglasila pobedu, oglasio se i Stanivuković: "Vodimo u Banjaluci"

Blic pre 26 minuta
Srpska: Kovačević proglasio pobedu kandidata SNSD

Srpska: Kovačević proglasio pobedu kandidata SNSD

RTV pre 22 minuta
Dodik: Karan je pobednik, a glavni junak ovih izbora je narod Srpske

Dodik: Karan je pobednik, a glavni junak ovih izbora je narod Srpske

RTS pre 1 minut
Slovenački birači odbacili na referendumu zakon o asistiranom umiranju

Slovenački birači odbacili na referendumu zakon o asistiranom umiranju

RTV pre 22 minuta
(UŽIVO) SNSD proglasio pobedu Karana: Blanuša ubedljivo prvi u Banjaluci

(UŽIVO) SNSD proglasio pobedu Karana: Blanuša ubedljivo prvi u Banjaluci

N1 Info pre 26 minuta
Slovenija, na referendumu odbačen zakon o asistiranom umiranju teško obolelih

Slovenija, na referendumu odbačen zakon o asistiranom umiranju teško obolelih

RTS pre 11 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaBanjalukaDraško Stanivuković

Svet, najnovije vesti »

SNSD proglasio pobedu Karana: Blanuša ubedljivo prvi u Banjaluci

SNSD proglasio pobedu Karana: Blanuša ubedljivo prvi u Banjaluci

Danas pre 27 minuta
Tramp ispunjava putinovu listu: Želja?! Amerikanci besni nakon plana za kraj rata u Ukrajini: "Izgledalo je kao da je napisano…

Tramp ispunjava putinovu listu: Želja?! Amerikanci besni nakon plana za kraj rata u Ukrajini: "Izgledalo je kao da je napisano na ruskom"

Blic pre 22 minuta
Rubio: Tramp zadovoljan napretkom, razgovori sa Ukrajinom biće nastavljeni sutra

Rubio: Tramp zadovoljan napretkom, razgovori sa Ukrajinom biće nastavljeni sutra

Danas pre 42 minuta
SDS: Blanuša ima prednost od 17 hiljada glasova u 11 opština

SDS: Blanuša ima prednost od 17 hiljada glasova u 11 opština

Danas pre 1 sat
Budući gradonačelnik Njujorka i posle sastanka s Trampom smatra da je on fašista

Budući gradonačelnik Njujorka i posle sastanka s Trampom smatra da je on fašista

Danas pre 2 sata