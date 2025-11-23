Isključenja u četiri opštine: Evo ko će danas u Beogradu biti bez struje

Kurir pre 2 sata
EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima četiri beogradske opštine.

Spisak isključenja struje: Stari grad 08:30 - 14:00 BALKANSKA: BB,2-2, DRAGOSLAVA JOVANOVIĆA: BB,BB,4,3-13, KRALjICE NATALIJE: 1-5, PEŠ.PROLAZ TERAZIJE: bb, PEŠAČKI PROLAZ ATINA: bb, PRIZRENSKA: BB,2-6,1-1,5,9-15, RELjINA: BB,2-4F/8,1-1, TERAZIJE: BB,BB,6-6,12-14,26-26A,29-29,35,45, TRG NIKOLE PAŠIĆA: BB,2-12, Palilula 07:00 - 17:00 Naselje VRBOVSKI: VRBOVSKI: bb, Savski venac 08:30 - 14:00 JUG-BOGDANOVA: BB,1-3, KAMENIČKA: 2, ZELENI VENAC: BB, Zemun 09:00 - 10:00
