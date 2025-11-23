Evo gde danas neće biti struje

Ogranak Elektrodistribucija Niš saopštio je da će danas pojedini delovi grada privremeno ostati bez električne energije zbog redovnog održavanja distributivne mreže. Kako navode, radovi se izvode radi unapređenja kvaliteta snabdevanja i prevencije kvarova.

Planirani prekidi struje: 🔹 09:00 – 11:00 – delovi ulice Nade Tomić (brojevi 4, 14, 16) – delovi Karadžićeve ulice (2A) 🔹 11:00 – 13:00 – delovi Obrenovićeve ulice (2, 14, bb) – delovi Keja 29. decembra (1, 21, bb) – Kej Kola Srpskih Sestara (1, 2, 3) – Trg Kralja Milana Iz Elektrodistribucije poručuju da se najveći deo radova organizuje bez isključenja krajnjih kupaca, ali da pojedine aktivnosti nije moguće obaviti bez obustave napajanja, kako bi se obezbedili