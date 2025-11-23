Ovi delovi Beograda pola dana BEZ STRUJE: Objavljeno da li će biti isključenja vode i grejanja: Evo detaljnog spiska

Blic pre 33 minuta
Elektrodistribucija Srbije najavljuje prekide struje u delovima Beograda od 7 do 17 sati, 23. novembra JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" ne planira isključenja vode tokom dana Elektrodistribucija Srbije za danas, 23. novembar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu, kao i isključenja vode.

Isključenja struje obuhvatiće danas delove 5 beogradskih opština, a bez struje će, kako navodi Elektrodistribucija Srbije, najranije od 7 pa do 17 sati biti delovi sledećih opština: Stari grad Palilula Savski venac Zemun Grocka OVO JE DETALJAN SPISAK NASELJA U BEOGRADU BEZ STRUJE, EVO I DO KADA Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive
