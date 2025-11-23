Republika srpska bira predsednika: Glasali Dodik, Karan, Blanuša i Cvijanović, Šmit najavio posetu biračkom mestu, stigli prvi podaci o izlaznosti

Od najnovijeg Hronološki Centralna izborna komisija BiH saopštila je da je izlaznost na prevremenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj do 15 časova iznosila 26 odsto.

Centralna izborna komisija BiH će prve preliminarne rezultate objaviti večeras do 23 časa na internet stranici. Novinar ATV Bojan Nosović objavio je izlaznost do 15 časova. Kako se može videti u njegovom postu na platformi X, u većim mestima izlaznost je od 29 do 42 odsto. Do 11 časova izlaznost u Tesliću bila je oko 7 odsto odnosno glasala su 3.303 birača, rekla je za ATV Biljana Božić, predsednik Gradske izborne komisije Teslić. Birači sa pravom glasa, njih 258