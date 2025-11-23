Start trke je u 8 časova: Ovo su izmene u gradskom prevozu zbog današnjeg Beogradskog polumaratona (mapa)

Start trke je u 8 časova: Ovo su izmene u gradskom prevozu zbog današnjeg Beogradskog polumaratona (mapa)

Do izmena će doći u saobraćanju skoro svih autobuskih i tramvajskih linija.

Saobraćaj će biti potpuno obustavljen u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Ulice antifašističke borbe do Ulice španskih boraca. Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 linije će uglavnom raditi u redovnom režimu, kao i od 14 časova do kraja rada. Neke linije će raditi u delimično izmenjenom režimu. Kako je saopšteno, u pitanju je okvirni plan organizacije linija javnog prevoza, može doći do odstupanja, u zavisnosti od situacije na terenu. Start trke je u 8 časova u
