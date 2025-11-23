Polumaraton menja režim saobraćaja na Novom Beogradu: Većina linija gradskog prevoza izmenjena, pojedine privremeno ukinute

Zbog Beogradskog polumaratona, koji se danas održava na Novom Beogradu, obustavljen je saobraćaj u više ulica, dok su brojnim linijama GSP-a promenjene trase, a neke su i ukinute tokom trajanja trke.

Beogradski polumaraton, koji je ove godine u potpunosti preseljen na novobeogradsku stranu, trebalo bi da traje od 8 do 14 časova. Izmene u gradskom saobraćaju počele su još sinoć, pa je promenjen režim saobraćaja brojnih linija gradskog prevoza. Potpuna obustava saobraćaja u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Ulice antifašističke borbe do Ulice španskih boraca počela je juče u 15.30 časova i trajaće do večeras u ponoć. U Bulevaru Zorana Đinđića, kod Beogradske