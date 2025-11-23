Izmene u gradskom prevozu zbog Beogradskog polumaratona: Trasu menjaju skoro sve linije u ovom delu grada

Mondo pre 2 sata  |  Marina Letić
Izmene u gradskom prevozu zbog Beogradskog polumaratona: Trasu menjaju skoro sve linije u ovom delu grada
Za vreme održavanja 6. Beogradskog polumaratona doći će do izmena u saobraćaju linija gradskog prevoza. Izmene će trajati do 24 časa. Do izmena će doći u saobraćanju skoro svih autobuskih i tramvajskih linija. Saobraćaj će biti potpuno obustavljen u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Ulice antifašističke borbe do Ulice španskih boraca. Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 linije će uglavnom raditi u redovnom režimu, kao i od 14 časova do kraja rada. Neke linije će
