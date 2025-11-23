"Ukrajina je zahvalna Americi na tome što nam spašava živote": Zelenski odgovorio na Trampove tvrdnje

Mondo pre 9 minuta  |  Mihajlo Sfera
"Ukrajina je zahvalna Americi na tome što nam spašava živote": Zelenski odgovorio na Trampove tvrdnje
Američki državni sekretar Marko Rubio i glavni ukrajinski pregovarač Andrij Jermak pozdravili su u "dobar napredak" na tekućim razgovorima u Ženevi o Trampovom planu za okončanje rata s Rusijom, a predsednik Volodimir Zelenski izrazio je zahvalnost Trampu na naporima u pomoći Ukrajini. "Mislim da smo verovatno imali najproduktivniji i najznačajniji sastanak do sada u celom ovom procesu", rekao je Rubio novinarima, dodajući da će izaslanstva nastaviti svoje
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Tramp i Starmer: U potrazi za rešenjem o Ukrajini nastao kritičan trenutak

Tramp i Starmer: U potrazi za rešenjem o Ukrajini nastao kritičan trenutak

Sputnik pre 50 minuta
Evropskim predlogom ukrajina bi imala jednu od najbrojnijih vojski u svetu: Gornja granica broja vojnika za 200.000 veća od…

Evropskim predlogom ukrajina bi imala jednu od najbrojnijih vojski u svetu: Gornja granica broja vojnika za 200.000 veća od Trampovog plana!

Kurir pre 40 minuta
Kritičan trenutak Tramp i Stramer razgovarali o Ukrajini

Kritičan trenutak Tramp i Stramer razgovarali o Ukrajini

Alo pre 35 minuta
Rojters: Evropski kontra-plan u 28 tačaka uzima kao osnovu mirovni plan Amerike

Rojters: Evropski kontra-plan u 28 tačaka uzima kao osnovu mirovni plan Amerike

Politika pre 55 minuta
Zelenski se ponovo oglasio o mirovnom planu: Prvo se zahvalio Trampu, a onda dodao veliko "ali"

Zelenski se ponovo oglasio o mirovnom planu: Prvo se zahvalio Trampu, a onda dodao veliko "ali"

Blic pre 1 sat
Rojters: Evropski kontra-plan u 28 tačaka uzima kao osnovu mirovni plan SAD

Rojters: Evropski kontra-plan u 28 tačaka uzima kao osnovu mirovni plan SAD

RTV pre 1 sat
Evropljani predložili izmene američkog plana za Ukrajinu: Od veličine vojske do teritorija

Evropljani predložili izmene američkog plana za Ukrajinu: Od veličine vojske do teritorija

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Budući gradonačelnik Njujorka i posle sastanka s Trampom smatra da je on fašista

Budući gradonačelnik Njujorka i posle sastanka s Trampom smatra da je on fašista

Danas pre 45 minuta
Karan u vođstvu na predsedničkim izborima u RS

Karan u vođstvu na predsedničkim izborima u RS

Danas pre 0 minuta
"Našli smo ih promrzle u snegu": Planinari ostali zarobljeni u Hrvatskoj: Potraga trajala satima

"Našli smo ih promrzle u snegu": Planinari ostali zarobljeni u Hrvatskoj: Potraga trajala satima

Blic pre 35 minuta
Hamas se obavezao da će poštovati „prvu fazu“ sporazuma s Izraelom o primirju u Pojasu Gaze

Hamas se obavezao da će poštovati „prvu fazu“ sporazuma s Izraelom o primirju u Pojasu Gaze

Danas pre 1 sat
Zatvorena biračka mesta u Republici Srpskoj

Zatvorena biračka mesta u Republici Srpskoj

Danas pre 1 sat