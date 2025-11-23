"Ukrajina je zahvalna Americi na tome što nam spašava živote": Zelenski odgovorio na Trampove tvrdnje
Mondo pre 9 minuta | Mihajlo Sfera
Američki državni sekretar Marko Rubio i glavni ukrajinski pregovarač Andrij Jermak pozdravili su u "dobar napredak" na tekućim razgovorima u Ženevi o Trampovom planu za okončanje rata s Rusijom, a predsednik Volodimir Zelenski izrazio je zahvalnost Trampu na naporima u pomoći Ukrajini. "Mislim da smo verovatno imali najproduktivniji i najznačajniji sastanak do sada u celom ovom procesu", rekao je Rubio novinarima, dodajući da će izaslanstva nastaviti svoje