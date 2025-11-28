Tramp: ‘Stop migrantima iz zemalja trećeg sveta’

BBC News pre 8 minuta

Američki predsednik Donald Tramp ne odustaje od pooštravanja migracione politike, o kojoj je govorio i tokom predizborne kampanje.

„Trajno ćemo zaustaviti migraciju u SAD iz svih zemalja trećeg sveta“, rekao je TRamp dan pošto je avganistanski državljanin optužen da je pucao na dva pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu.

Mera će „pomoći američkom sistemu da se potpuno oporavi“ od imigracione politike koja je narušila „ blagostanje i životne uslove“ mnogih Amerikanaca, napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži Istina (Truth Social).

Detalji plana još nisu poznati, niti se zna koje zemlje će biti pogođene novom merom.

Pucnjava u Vašingtonu je velika pretnja po nacionalnu bezbednost, upozorio je Tramp, obećavši da će preduzeti sve korake kako bi uklonio „sve strance bez obzira na zemlju odakle su, a koji ne pripadaju ovde“.

Sara Bekstrom je podlegla povredama, dok se drugi član 24-godišnji Endru Vulf, „bori za život“, rekao je Tramp 27. novembra.

SAD su odmah obustavile obradu svih zahteva za imigraciju Avganistanaca, dok se ne preispitaju „protokoli bezbednosti i provere“.

Američka služba za državljanstvo i imigraciju saopštila je 27. novembra da će ponovo ispitati zelene karte izdate ljudima koji su došli iz 19 zemalja u SAD.

Na pitanje BBC-ja koje su zemlje na listi, ta služba je ukazala na junsku odluku Bele kuće među kojima su Avganistan, Kuba, Haiti, Iran, Somalija i Venecuela.

Kako će izgledati ponovno ispitivanje papira za sada nije poznato.

„Ukinućemo sve federalne povlastice i subvencije za strane državljane“, poručio je Tramp.

Optužio je izbeglice za izazivanje „društvenih anomalija u Americi“.

Objava, koju je Tramp predstavio kao „Pozdrav za Dan zahvalnosti“, bila je puna antiimigrantskog jezika.

„Stotine hiljada izbeglica iz Somalije potpuno preuzimaju nekada veliku državu Minesotu“, napisao je i posebno je ciljao na zakonodavce iz Demokratske stranke te savezne američke države.

„Trajno ću zaustaviti migracije iz svih zemalja trećeg sveta kako bih omogućio američkom sistemu da se potpuno oporavi“, napisao je Tramp.

Izraz „treći svet“ je termin koji se u prošlosti koristio za opisivanje siromašnijih, zemalja u razvoju.

Početkom 2025. godine, nedugo popto je počeo drugi predsednilčki mandat, Tramp već uveo zabranu ulaska državljanima Avganistana i 11 drugih zemalja, prvenstveno Afrike i Azije početkom 2025. godine.

Veliki broj zemalja sa većinski muslimanskim stanovništvom već se suočilo sa zabranom putovanja u Ameriku tokom Trampovog prvog predsedničkog mandata.

Us Army/Reuters Sara Bekstrom

'Teroristički čin'

Najnovije objave Trampa usledila su pošto su zvaničnici izjavili da je osumnjičeni za pucnjavu u Vašingtonu Avganistanac Rahmanulah Lakanval.

Tramp je vrativši se u Belu kuću naredio raspoređivanje Nacionalne garde na ulicama Vašingtona gde je, kako je tvrdio nasilni kriminal „van kontrole".

„Sara Bekstrom iz Zapadne Virdžinije veoma poštovana, mlada, veličanstvena osoba upravo je preminula.

„Više nije sa nama“, izjavio je tokom poziva povodom Dana zahvalnosti sa pripadnicima američke vojske.

Osumnjičeni Lakanval je navodno došao u SAD 2021. godine u okviru programa koji je nudio posebnu imigracionu zaštitu Avganistancima koji su radili sa američkim snagama posle njihovog povlačenja iz te zemlje.

Talibani su tada povratili kontrolu nad Avganistanom, što je izazvalo strah od osvete protiv onih koji su sarađivali sa Amerikom.

Lakanval je nekada radio zajedno sa američkom Centralno obaveštajnom agencijom (CIA) u Avganistanu, rekao je Džon Retklif, direktor agencije.

Avganistanac je podneo zahtev za azil 2024. godine koji je odobren ranije 2025., izjavio je Retklif za CBS, američki medijski partner BBC-ja.

Napad je „teroristički čin“, rekao je Tramp.

(BBC News, 11.28.2025)