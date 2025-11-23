Republika Srpska bira predsednika: CiK objavio izlaznost do 15 časova

U Republici Srpskoj jutros u 7.00 časova počela su da se otvaraju birališta za prevremene predsedničke izbore i biće otvorena do 19.00 časova.

Saobraćaj u Republici Srpskoj jutros je otežan zbog zavejanih puteva, posebno u ruralnim područjima. Na biračkom mestu 225 u OŠ "Ivo Andrić" u Banjaluci, predsednica tog biračkog odbora Dubravka Bosiljčić rekla je za Tanjug da je to mesto otvoreno i da očekuje da će glasanje proteći u najboljem redu. Akreditovani posmatrači i članovi odbora su došli sat vremena ranije da bi pripremili početak glasanja. Na ovim izborima će se već nakon prvog kruga znati ko je