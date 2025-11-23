Ministarka energetike o NIS-u: U naredna dva, tri dana očekujemo odgovor iz Amerike

Nova pre 38 minuta  |  Autor: Blic
Ministarka energetike o NIS-u: U naredna dva, tri dana očekujemo odgovor iz Amerike

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike, rekla je da je razgovarala sa Kirilom Tjurdenjevim, direktorom NIS-a, o planovima u vezi sa američkim sankcijama ovoj kompaniji. „U naredna dva, tri dana mi očekujemo, da li sutra ili prekosutra, odgovor iz SAD-a.

Mi se nadamo najboljem, ali moramo biti spremni i za najgori scenario. Mi se nadamo najboljem, ali moramo biti spremni i za najgori scenario. Predsednik je i danas imao konsultaciju sa Sjedinjenim Državama, kao i mi iz vlade. Znači, očekujemo da čujemo kakav će stav biti, ali u slučaju da odgovor bude negativan, mi smo spremni na sve scenarije“, navela je Dubravka Đedović Handanović. Kako je rekla, prošli su i zalihe derivata NIS-a. „Međutim, mi to moramo da
