Koalicija Pod lupom: Na izborima za predsednika RS do devet časova uočeno deset težih nepravilnosti

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Koalicija Pod lupom: Na izborima za predsednika RS do devet časova uočeno deset težih nepravilnosti

Koalicija "Pod lupom" je do 9.00 časova na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske (RS) zabeležila deset težih oblika izbornih nepravilnosti, saopšteno je medijima iz ove koalicije.

Četiri izborne nepravilnosti odnose se na kršenja izborne tišine, dva slučaja na zabranu posmatranja izbora u Tesliću i Petrovu, dva slučaja manjka izbornog materijala u Modriči i Prijedoru, te po jedan slučaj nezakonite objave rezultata ispitivanja javnog mnjenja i pritisaka na birače. Dodali su da su zabeležene i nepravilnosti poput postavljanja propagandnog političkog materijala u blizini biračkog mesta, indicije na trgovinu mestima u biračkim odborima, kao i
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Republika Srpska bira predsednika; CIK BiH: Izlaznost do 11 sati 9,76 odsto

Republika Srpska bira predsednika; CIK BiH: Izlaznost do 11 sati 9,76 odsto

RTV pre 14 minuta
Republika srpska bira predsednika: Izborna trka kao uvod za ono što sledi 2026. godine: Na listiću šest imena, oglasio se Dodik…

Republika srpska bira predsednika: Izborna trka kao uvod za ono što sledi 2026. godine: Na listiću šest imena, oglasio se Dodik

Blic pre 13 minuta
uživo IZBORI U REPUBLICI SRPSKOJ Izlaznost do 11 časova 9,76 odsto (FOTO)

uživo IZBORI U REPUBLICI SRPSKOJ Izlaznost do 11 časova 9,76 odsto (FOTO)

Euronews pre 14 minuta
Republika Srpska bira predsednika: CiK objavio izlaznost do 11 časova

Republika Srpska bira predsednika: CiK objavio izlaznost do 11 časova

NIN pre 1 sat
Republika Srpska bira predsednika, izlaznost do 11.00 znatno manja nego na prošlim izborima

Republika Srpska bira predsednika, izlaznost do 11.00 znatno manja nego na prošlim izborima

RTS pre 1 sat
UŽIVO Prevremeni predsednički izbori u Republici Srpskoj: Izlaznost do 11 časova 9,76 odsto

UŽIVO Prevremeni predsednički izbori u Republici Srpskoj: Izlaznost do 11 časova 9,76 odsto

Sputnik pre 1 sat
Zabeležene nepravilnosti na izborima u Republici Srpskoj

Zabeležene nepravilnosti na izborima u Republici Srpskoj

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaIzboriPrijedor

Balkan, najnovije vesti »

Republika Srpska bira predsednika; CIK BiH: Izlaznost do 11 sati 9,76 odsto

Republika Srpska bira predsednika; CIK BiH: Izlaznost do 11 sati 9,76 odsto

RTV pre 14 minuta
Republika srpska bira predsednika: Izborna trka kao uvod za ono što sledi 2026. godine: Na listiću šest imena, oglasio se Dodik…

Republika srpska bira predsednika: Izborna trka kao uvod za ono što sledi 2026. godine: Na listiću šest imena, oglasio se Dodik

Blic pre 13 minuta
U Podgorici nestala trinaestogodišnja Nikolina Vulikić

U Podgorici nestala trinaestogodišnja Nikolina Vulikić

RTV pre 44 minuta
U Podgorici nestala trinaestogodišnja devojčica

U Podgorici nestala trinaestogodišnja devojčica

NIN pre 39 minuta
Nestala Nikolina Vulikić (13) iz Podgorice: Ovde je viđena poslednji put, nestanak prijavljen nakon ponoći

Nestala Nikolina Vulikić (13) iz Podgorice: Ovde je viđena poslednji put, nestanak prijavljen nakon ponoći

Mondo pre 23 minuta