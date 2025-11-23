Koalicija Pod lupom: Na izborima za predsednika RS do devet časova uočeno deset težih nepravilnosti

Koalicija "Pod lupom" je do 9.00 časova na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske (RS) zabeležila deset težih oblika izbornih nepravilnosti, saopšteno je medijima iz ove koalicije.

Četiri izborne nepravilnosti odnose se na kršenja izborne tišine, dva slučaja na zabranu posmatranja izbora u Tesliću i Petrovu, dva slučaja manjka izbornog materijala u Modriči i Prijedoru, te po jedan slučaj nezakonite objave rezultata ispitivanja javnog mnjenja i pritisaka na birače. Dodali su da su zabeležene i nepravilnosti poput postavljanja propagandnog političkog materijala u blizini biračkog mesta, indicije na trgovinu mestima u biračkim odborima, kao i