Fudbaleri Arsenala deklasirali Totenhem

Arsenal je prvi sa 29 bodova, šest više od Čelsija, kome gostuje sledećeg vikenda

LONDON – Fudbaleri Arsenala su predvođeni Ererečijem Ezeom ubedljivo danas savladali Totenhem rezultatom 4:1 u meču 12. kola engleske Premijer lige. Arsenal je prvi sa 29 bodova, šest više od Čelsija, kome gostuje sledećeg vikenda. Totenhem je deveti sa 18 bodova. Leandro Trosar je doveo „tobdžije” u vođstvo u 36. minutu, a pet minuta kasnije prednost je duplirao Ebereči Eze. Upravo je Eze u 46. minutu povećao na 3:0, prenosi Tanjug. Na 3:1 smanjio je Rišarlison u
