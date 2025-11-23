Evroatlantisti u Ženevi: Rubio optimističan, Evropa traži nekoliko izmena, Umerov o "završnoj fazi usvajanja"...

Pravda pre 31 minuta  |  Pravda.rs / RTS
Evroatlantisti u Ženevi: Rubio optimističan, Evropa traži nekoliko izmena, Umerov o "završnoj fazi usvajanja"...

Evropski, ukrajinski i američki zvaničnici sastali su se u Ženevi kako bi razgovarali o američkom nacrtu mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini, nakon što su Kijev i njegovi saveznici izrazili nezadovoljstvo zbog delova predloženog plana koji predviđa velike ustupke Rusiji.

Tekst evropskog kontrapredloga nacrtu američkog mirovnog plana za Ukrajinu sastoji se od 28 tačaka, a u koji je Rojters imao uvid. Kontra-predlog, koji su sastavile evropske sile E3 - Velika Britanija, Francuska i Nemačka, uzima američki plan kao osnovu, ali ga zatim razrađuje tačku po tačku sa predloženim izmenama i brisanjima. Među tačkama se predlaže odustaje od predloženih ograničenja oružanih snaga Kijeva i teritorijalnih ustupaka. Američki državni sekretar
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Evropa poslala Putinu ponudu za mir: Isplivali novi detalji plana za Ukrajinu

Evropa poslala Putinu ponudu za mir: Isplivali novi detalji plana za Ukrajinu

Mondo pre 45 minuta
Rojters: Evropa ponudila svoj "kontra-plan" za Ukrajinu u 28 tačaka, osnova je mirovni plan SAD

Rojters: Evropa ponudila svoj "kontra-plan" za Ukrajinu u 28 tačaka, osnova je mirovni plan SAD

RTS pre 45 minuta
Evo šta Evropa nudi Putinu u zamenu za mir u Ukrajini! Evropski plan nudi neočekivano rešenje

Evo šta Evropa nudi Putinu u zamenu za mir u Ukrajini! Evropski plan nudi neočekivano rešenje

Dnevnik pre 35 minuta
Otkriveno šta Evropa nudi Putinu u zamenu za mir: Isplivao kompletan plan

Otkriveno šta Evropa nudi Putinu u zamenu za mir: Isplivao kompletan plan

B92 pre 16 minuta
Prelomna vest, Putin se vraća na veliku scenu?! Evo šta mu Evropljani nude u zamenu za mir, moraće dobro da razmisli

Prelomna vest, Putin se vraća na veliku scenu?! Evo šta mu Evropljani nude u zamenu za mir, moraće dobro da razmisli

Alo pre 50 minuta
Otkriveno šta Evropa nudi Putinu u zamenu za mir u Ukrajini! Ovo niko nije očekivao

Otkriveno šta Evropa nudi Putinu u zamenu za mir u Ukrajini! Ovo niko nije očekivao

Telegraf pre 50 minuta
Svetske vođe podvile rep: Vladimire Putine, vrati se i dobrodošao nazad - G8 ponovo sa Rusijom

Svetske vođe podvile rep: Vladimire Putine, vrati se i dobrodošao nazad - G8 ponovo sa Rusijom

Večernje novosti pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRojtersVelika BritanijaRusijaNemačkaKijevFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Budući gradonačelnik Njujorka i posle sastanka s Trampom smatra da je on fašista

Budući gradonačelnik Njujorka i posle sastanka s Trampom smatra da je on fašista

Danas pre 46 minuta
Karan u vođstvu na predsedničkim izborima u RS

Karan u vođstvu na predsedničkim izborima u RS

Danas pre 1 minut
"Našli smo ih promrzle u snegu": Planinari ostali zarobljeni u Hrvatskoj: Potraga trajala satima

"Našli smo ih promrzle u snegu": Planinari ostali zarobljeni u Hrvatskoj: Potraga trajala satima

Blic pre 36 minuta
Hamas se obavezao da će poštovati „prvu fazu“ sporazuma s Izraelom o primirju u Pojasu Gaze

Hamas se obavezao da će poštovati „prvu fazu“ sporazuma s Izraelom o primirju u Pojasu Gaze

Danas pre 1 sat
Zatvorena biračka mesta u Republici Srpskoj

Zatvorena biračka mesta u Republici Srpskoj

Danas pre 1 sat