Evroatlantisti u Ženevi: Rubio optimističan, Evropa traži nekoliko izmena, Umerov o "završnoj fazi usvajanja"...

Evropski, ukrajinski i američki zvaničnici sastali su se u Ženevi kako bi razgovarali o američkom nacrtu mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini, nakon što su Kijev i njegovi saveznici izrazili nezadovoljstvo zbog delova predloženog plana koji predviđa velike ustupke Rusiji.

Tekst evropskog kontrapredloga nacrtu američkog mirovnog plana za Ukrajinu sastoji se od 28 tačaka, a u koji je Rojters imao uvid. Kontra-predlog, koji su sastavile evropske sile E3 - Velika Britanija, Francuska i Nemačka, uzima američki plan kao osnovu, ali ga zatim razrađuje tačku po tačku sa predloženim izmenama i brisanjima. Među tačkama se predlaže odustaje od predloženih ograničenja oružanih snaga Kijeva i teritorijalnih ustupaka. Američki državni sekretar