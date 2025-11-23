Povlačenje NIS-a sa listinga Beogradske berze "izazvalo bi krah akcionarstva"

Radio 021 pre 3 sata  |  Biznis i finansije
Povlačenje NIS-a sa listinga Beogradske berze "izazvalo bi krah akcionarstva"

Povlačenje Naftne industrije Srbije sa listinga Beogradske berze najverovatnije bi pokrenulo potpuni krah akcionarstva u Srbiji, ocenio je profesor na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu Dragan Stojković.

On je za mesečnik Biznis i finansije naveo da godišnji promet akcijama na Beogradskoj berzi trenutno čini samo oko 0,03 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) Srbije. Prema rečima Stojkovića, veoma je važno pitanje da li bi unapred dogovorena prodaja NIS-a, realizovana bez zaštite prava malih akcionara, bila prihvatljiva za SAD koja je uvela sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva. "Beogradsku berzu iz godine u godinu odlikuje sve manji promet akcijama,
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Preuzimanje NIS-a na pomolu - zašto strepe mali akcionari?

Preuzimanje NIS-a na pomolu - zašto strepe mali akcionari?

Kamatica pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićBerzaBeogradska berzaBDPKragujevac

Ekonomija, najnovije vesti »

Najprofitabilniji berzanski indeks ove godine zadaje glavobolju Južnokorejcima

Najprofitabilniji berzanski indeks ove godine zadaje glavobolju Južnokorejcima

Bloomberg Adria pre 9 minuta
Izabrani izvođači za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije postrojenja za preradu otpadnih voda u Velikoj Plani

Izabrani izvođači za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije postrojenja za preradu otpadnih voda u Velikoj Plani

Ekapija pre 4 minuta
Evropska kriza u auto-industriji pogodila Srbiju

Evropska kriza u auto-industriji pogodila Srbiju

Vesti online pre 14 minuta
Čovek otkrio trik za izvlačenje igračaka iz mašine: Milioni ljudi u čudu, ne može da ne uspe

Čovek otkrio trik za izvlačenje igračaka iz mašine: Milioni ljudi u čudu, ne može da ne uspe

Kurir pre 9 minuta
Sudija Lukić tužiocu Nenadiću: Reci ko je Oskar i ko je uticao na ukidanje presude Šariću

Sudija Lukić tužiocu Nenadiću: Reci ko je Oskar i ko je uticao na ukidanje presude Šariću

N1 Info pre 1 sat