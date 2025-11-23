Povlačenje NIS-a sa listinga Beogradske berze "izazvalo bi krah akcionarstva"

Povlačenje Naftne industrije Srbije sa listinga Beogradske berze najverovatnije bi pokrenulo potpuni krah akcionarstva u Srbiji, ocenio je profesor na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu Dragan Stojković.

On je za mesečnik Biznis i finansije naveo da godišnji promet akcijama na Beogradskoj berzi trenutno čini samo oko 0,03 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) Srbije. Prema rečima Stojkovića, veoma je važno pitanje da li bi unapred dogovorena prodaja NIS-a, realizovana bez zaštite prava malih akcionara, bila prihvatljiva za SAD koja je uvela sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva. "Beogradsku berzu iz godine u godinu odlikuje sve manji promet akcijama,