Rukometašice Srbije poražene od Norveške uoči početka Svetskog prvenstva

Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od aktuelnih olimpijskih, svetskih i evropskih šampionki – Norveške, rezultatom 38:19 (18:9) u poslednjem meču na Posten kupu u Bergenu.

Srbija je porazom okončala turnir u Norveškoj, koji je uvertira za Svetsko prvenstvo. Pred oko 2.000 gledalaca u Norveškoj, Srbija je teško ušla u meč. Rukometašice Srbije delovale su stegnuto protiv rivala koji je još jednom pokazao zašto je svetska rukometna sila. Promašaji su dodatno otežali igru, što je Norveška znala da kazni i stekne ubedljivu prednost već u prvom poluvremenu - 18:9. U nastavku je usledila hrabrija i agresivnija igra Srbije. Proradila je