Rukometašice Srbije poražene od Norveške uoči početka Svetskog prvenstva

RTS pre 34 minuta
Rukometašice Srbije poražene od Norveške uoči početka Svetskog prvenstva

Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od aktuelnih olimpijskih, svetskih i evropskih šampionki – Norveške, rezultatom 38:19 (18:9) u poslednjem meču na Posten kupu u Bergenu.

Srbija je porazom okončala turnir u Norveškoj, koji je uvertira za Svetsko prvenstvo. Pred oko 2.000 gledalaca u Norveškoj, Srbija je teško ušla u meč. Rukometašice Srbije delovale su stegnuto protiv rivala koji je još jednom pokazao zašto je svetska rukometna sila. Promašaji su dodatno otežali igru, što je Norveška znala da kazni i stekne ubedljivu prednost već u prvom poluvremenu - 18:9. U nastavku je usledila hrabrija i agresivnija igra Srbije. Proradila je
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Beč - Crvena zvezda uživo: Bivši šuter Partizana za veliki preokret

Beč - Crvena zvezda uživo: Bivši šuter Partizana za veliki preokret

Mondo pre 24 minuta
Težak poraz srpskih rukometašica: Bliži se Svetsko prvenstvo...

Težak poraz srpskih rukometašica: Bliži se Svetsko prvenstvo...

Kurir pre 3 minuta
UŽIVO: Zvezda se muči, potpuni egal u Beču

UŽIVO: Zvezda se muči, potpuni egal u Beču

Sport klub pre 23 minuta
Debakl rukometašica: Srbija izgubila od Norveške sa 19 golova razlike pred početak Svetskog prvenstva

Debakl rukometašica: Srbija izgubila od Norveške sa 19 golova razlike pred početak Svetskog prvenstva

Telegraf pre 18 minuta
Debakl Srpkinja za kraj turnira u Norveškoj

Debakl Srpkinja za kraj turnira u Norveškoj

Sport klub pre 28 minuta
Promašaji, pa kazna: Zvezda zaleđena u Ivanjici!

Promašaji, pa kazna: Zvezda zaleđena u Ivanjici!

Sport klub pre 49 minuta
Partizan - Studentski centar uživo: Crno-beli posle 20 dana u ABA ligi

Partizan - Studentski centar uživo: Crno-beli posle 20 dana u ABA ligi

Mondo pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometSvetsko prvenstvoNorveška

Sport, najnovije vesti »

Vladan Milojević: Znali smo da će se Javor braniti sa 10 igrača

Vladan Milojević: Znali smo da će se Javor braniti sa 10 igrača

Danas pre 14 minuta
Iznenađenje u Ivanjici: Javor u finišu srušio Zvezdu

Iznenađenje u Ivanjici: Javor u finišu srušio Zvezdu

Danas pre 1 sat
Saigrač Nikole Jokića teže povređen, Denver bez njega do kraja godine

Saigrač Nikole Jokića teže povređen, Denver bez njega do kraja godine

Danas pre 39 minuta
Problemi za Denver: Gordon se povredio

Problemi za Denver: Gordon se povredio

RTS pre 14 minuta
Milojević: Imam utisak da smo igrali ko zna koliko još, da ne bismo gol dali

Milojević: Imam utisak da smo igrali ko zna koliko još, da ne bismo gol dali

Vesti online pre 9 minuta