Beogradski polumaraton: Bibiću trofej i rekord Srbije

Član Novopazarskog udruženja atletičara Elzan Bibić pobedio je danas na šestom Beogradskom polumaratonu, uz novi rekord Srbije u toj disciplini.

Bibić je 21 kilometar i 100 metara prešao za 1:01,47 časova i tako za 24 sekunde nadmašio rezultat Janka Benše iz 1998. godine. Drugo i treće mesto u Beogradu osvojili su Kenijci Viktor Kemboj i Kaleb Maćas. Kemboj je zaustavio štopericu na 1:02,09, a Maćas na 1:02,21 časova. Pazarski rekreativac Esad Hasanović zauzeo je 16. mesto vremenom od 1:14,20 časova. M. Minić